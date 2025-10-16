Переписують історію Ізраїлю: археологи знайшли затонулі торгові кораблі залізної доби (фото)

Нові археологічні дослідження змінюють уявлення про морську торгівлю в східному Середземномор'ї й надають перші прямі докази морської торгівлі тієї епохи, знайдені в стародавньому портовому місті в Ізраїлі.

Під керівництвом Томаса Е. Леві з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго та Ассафа Ясура-Ландау з Університету Хайфи міжнародна команда виявила три окремі вантажні судна, затонулі в лагуні Дор (Тантура) на узбережжі Кармель в Ізраїлі, пише Phys.org.

Колись процвітаючий морський центр Дор служив ключовим перехрестям єгипетських, фінікійських, ассирійських і вавилонських торгових шляхів.

Знайдені вантажі, що датуються XI-VI століттями до н. е., є одними з небагатьох відомих залишків кораблів залізної доби в усьому Середземномор'ї і першими, безпосередньо пов'язаними з цим місцем.

Фото: Jonathan Gottlieb, Yoav Bornstein and Marko Runjajic, from Antiquity (2025). DOI: 10.15184/aqy.2025.71

Кожен вантаж відображає різний етап політичного та економічного розвитку регіону. Найстаріший, Дор М, датований XI століттям до н. е., містив посудини для зберігання та якір з кіпрсько-мінойським написом, що пов'язує це місце з Кіпром та Єгиптом.

Дослідники зазначили, що ці артефакти узгоджуються з єгипетським текстом "Звіт Венмуна", в якому описуються морські подорожі до Дора близько 1000 року до н. е.

Другий комплект, Дор L1, що датується кінцем IX — початком VIII століття до н. е., містив посудини у фінікійському стилі, але не мав єгипетських та кіпрських імпортних товарів, що вказує на зменшення зв'язків під час ізраїльського контролю, хоча морська торгівля продовжувалася.

Третій і найбільш збережений вантаж, Dor L2, з кінця VII або початку VI століття до н. е., містив кіпрські амфори та залізні бруски, що свідчить про великомасштабну торгівлю металом під владою Вавилону або Ассирії.

Радіовуглецеве датування та аналіз залишків підтвердили ці часові рамки, а ботанічні знахідки, такі як насіння винограду та кісточки фініків, підкріпили ці результати.

Під час дослідження ділянки Дор, захищеної трьома невеликими острівцями, археологи виявили причали, кам'яні якорі та штучні моли, що свідчать про важливість Дор як важливого морського центру.

,Наразі розкопано лише близько чверті піщаної коси, що свідчить про те, що під землею залишаються ще вантажі та, можливо, фрагменти корпусів кораблів.

Це дослідження є продовженням десятирічної співпраці між Каліфорнійським університетом у Сан-Дієго та Університетом Хайфи, що поєднує підводну археологію з цифровими інструментами, такими як 3D-моделювання та мультиспектральне зображення.

Інтеграція кіберархеології дозволила команді реконструювати стародавні морські перевезення з надзвичайною детальністю, проливаючи нове світло на розвиток торгівельних зв'язків у Середземномор'ї залізної доби.

