Скорпіон на 60 метрів: у Мексиці вчені виявили стародавню обсерваторію (фото)

У долині Теукан в центральній Мексиці археологи виявили 60-метровий курган у формі скорпіона. На думку вчених, споруда була як ритуальним місцем, так і астрономічним маркером, за допомогою якого стежили за рухом Сонця під час сонцестоянь.

Дослідницька група з Техаського університету в Остіні та Мексиканського національного інституту антропології та історії (INAH) задокументувала незвичайне місце. Якщо дивитися зверху, його конструкція нагадує велике тіло, дві клешні та хвіст, що закінчується піднятою точкою, схожою на жало, пише Arkeonews.

Формація, довжиною близько 62,5 метра і висотою майже 80 сантиметрів, побудована з використанням ґрунту та каменів і добре збереглася впродовж понад тисячі років.

Зйомка з дрона та картографування підтвердили, що курган не був випадковим нагромадженням каменів, а спланованим зображенням божества-скорпіона Тлауїскальпантекутлі, пов'язаного з Венерою, дощем і родючістю землі.

Споруда була як ритуальним місцем, так і астрономічним маркером Фото: J. Neely et al., Ancient Mesoamerica (2025)

За словами провідного дослідника Джеймса А. Нілі, ця знахідка є винятковим випадком такої споруди в Мезоамериці.

"Кургани із зображеннями поширені далі на північ, але тут вони зустрічаються рідко, — пояснив вчений. — Цей курган поєднує астрономічні знання, ритуальне використання та сільськогосподарські практики таким чином, який рідко зустрічається".

Вирівнювання споруди підтверджує цей погляд: напрямок від жала до лівої лапи вказує на 65 градусів на схід-північний схід, де сонце сходить під час літнього сонцестояння, а захід сонця під час зимового сонцестояння збігається з хвостом скорпіона, якщо дивитися з тієї ж позиції.

Така точність означає, що стародавні фермери використовували курган як сонячний календар, щоб визначити правильний час для посіву та збору врожаю. У сухій долині, де сезонні дощі визначали виживання, такі знання були життєво важливими.

Літнє сонцестояння ознаменувало прихід дощів і сезон посіву, а зимове сонцестояння символізувало кінець циклу і початок ритуалів подяки.

Розкопки виявили артефакти, включаючи кадильниці, чаші для подрібнення, керамічні глечики та фрагменти фігурок, які вказують на церемоніальну діяльність, пов'язану з цими подіями.

Серед знахідок були навмисно розбиті триножні чаші біля голови скорпіона, що містили жертви з тютюну та перцю чилі, що свідчить про духовне використання навіть у пізніші століття.

Курган Скорпіона є частиною 9-гектарного церемоніального та громадського комплексу з щонайменше десятком інших курганів, пов'язаних між собою стародавньою системою зрошення. Ця мережа колись підтримувала великі сільськогосподарські угіддя.

Сам символ скорпіона мав глибоке космічне значення в центральній Мексиці. У віруваннях ацтеків він був пов'язаний з Венерою та асоціювався з оновленням, родючістю та життєдайною водою.

Подібні образи з'являлися в сусідніх церемоніальних центрах, таких як Какакстла і Чолула, де на фресках і кераміці зображувалися мотиви Венери і скорпіона. Ці паралелі свідчать про культурні зв'язки та спільні вірування в регіоні в епікласичний період.

На відміну від великих обсерваторій у таких містах, як Монте-Альбан або Чичен-Іца, курган Скорпіона відображає традиції спостереження за небом місцевих фермерів, а не королівської еліти. Його скромні розміри та сільське оточення показують, як астрономічні спостереження були частиною повсякденного життя громади.

Майбутні дослідження будуть спрямовані на підтвердження його точного вирівнювання з сонцестояннями за допомогою сучасних інструментів. Це місце може стати одним з найяскравіших прикладів астрономічних знань громади в стародавній Мексиці.

Як підсумував Нілі, "навіть невеликі групи фермерів дивилися на небо — і формували землю — щоб зрозуміти свій світ".

