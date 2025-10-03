Святилище фригійської богині-матері: дослідники виявили древнє місце поклоніння у Туреччині (фото)

Під час розкопок у стародавньому місті Аттуда, Туреччина, археологи виявили святилище, присвячене фрігійській богині-матері Матар. Вчені знайшли висічене в скелі святилище, священну печеру та рідкісного подвійного ідола, що символізував родючість і достаток.

Роботи проводилися в рамках проєкту "Спадщина для майбутнього" під егідою Міністерства культури і туризму Туреччини. Керував розкопками Хулусі Унсал з музею Денізлі, а науковий нагляд здійснював доцент Білге Йилмаз Коланчі з університету Памуккале, пише Arkeonews.

Святилище, виявлене на пагорбі Асар, стародавньому акрополі Аттуди, ідентифікували як великий релігійний комплекс, що використовувався для ритуалів, присвячених Матар (Кібелі).

Археологи задокументували три основні елементи: фригійський скельний пам'ятник, що датується VIII–VI століттями до н. е., священну печеру, яка, ймовірно, використовувалася для ритуалів родючості, та висіченого у скелі подвійного ідола, що символізує подвійну природу богині. За словами Коланчі, "наявність ідолів-близнюків та священного святилища, присвяченого Матар в Аттуді, доводить, що релігійні кордони фригійців простягалися до західної Анатолії".

Раніше подібні святилища були відомі лише в гірській Фрігії, що знаходиться далеко на сході. Її відкриття в Денізлі розширює відомі межі фрігійських духовних традицій на Егейський регіон.

Археологи також виявили висічені в скелі посудини для жертвоприношень, канали та колодязі, які використовувалися для принесення в жертву зерна та рідини. Ці знахідки дають уявлення про те, як стародавні суспільства вшановували родючість, святкували врожай і просили божественного благословення на процвітання.

Саме місто Аттуда, розташоване між Лаодікеєю та Ієраполісом, було активним впродовж елліністичної, римської та візантійської епох. Написи та монети свідчать про його важливість як культурного та політичного центру, що з'єднував внутрішню Анатолію з Егейським узбережжям.

Нове відкриття додає глибини цій спадщині, показуючи, що місто також було важливим релігійним центром. Згодом культ Матар перетворився на поклоніння Кібелі, яке широко поширилося в греко-римському світі.

Ці нові свідчення не тільки поглиблюють розуміння фригійської релігії, але й підсилюють репутацію Денізлі як археологічного напрямку. Регіон, який вже відомий Памуккале та Ієраполісом, тепер має ще одне важливе місце, яке демонструє культурне багатство Анатолії.

Експерти очікують, що подальші розкопки розкриють ще більше про те, як фригійські традиції поєднувалися з карійськими та римськими звичаями.

