Сотні кельтських монет і ювелірних виробів знайшли у Західній Богемії: дослідження триває

У Західній Богемії археологи знайшли близько 500 кельтських золотих і срібних монет, а також прикраси, що датуються VI–I століттями до н. е. Ця знахідка вважається однією з найважливіших у Центральній Європі.

Дослідження розпочалося у 2021 році, коли пошуковець знайшов фрагмент золотої монети II століття до н. е. за допомогою металошукача і повідомив про це місцеву владу. Це призвело до повномасштабних археологічних розкопок у цій місцевості, пише Heritage Daily.

За словами Павла Кодери, директора Музею та галереї Північного Пльзеньського краю в Маріанській Тиниці, "Виявилося, що на місці знахідки знаходиться велика кількість переважно невеликих металевих предметів, дуже цікавих артефактів, здебільшого монет, але не тільки. Є золоті злитки, подрібнені шматки, навіть необроблені пластівці та грудки золота, а також сережки, фрагменти браслетів та подібні предмети".

Розкопки стикаються з труднощами, оскільки земля все ще використовується для сільського господарства, що обмежує дослідження коротким періодом між збором врожаю та підготовкою ґрунту.

Попри невеликий розмір монет, від 7 міліметрів до 1,5 сантиметра, їх майстерність виготовлення вражає. На багатьох з них зображені тварини, такі як коні та кабани, сонячні мотиви або кельтські божества.

Інші імітують елліністичні зразки, на яких зображені портрети, що зазнали впливу грецького мистецтва. Як зазначив Кодера, "ці зображення є, по суті, витворами мистецтва. Вони торкаються міфології та кельтської думки, даючи змогу зазирнути в світогляд людей, які жили тут".

На відміну від багатьох інших кельтських пам'яток у Чехії, які були розграбовані в минулі століття, ця залишилася недоторканою. Її точне місцезнаходження тримається в таємниці, щоб запобігти пошкодженню.

Дослідники ще не знайшли доказів постійного поселення, що свідчить про те, що це місце могло служити сезонним місцем збору для торгівлі або ритуалів.

Велика кількість монет вказує на можливість існування ринку, де предмети або губилися під час обміну, або були навмисно розміщені як жертвоприношення.

Фахівці з Археологічного інституту Чеської академії наук зараз проводять ізотопні дослідження, щоб визначити, чи походить золото з місцевих джерел, чи було імпортовано.

Частина скарбу вже виставлена в Музеї та галереї Північного Пльзеньського краю в Маріанській Тиниці, що дає громадськості рідкісну можливість побачити цю надзвичайну знахідку та оцінити її культурне значення.

