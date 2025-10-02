Сотни кельтских монет и ювелирных изделий нашли в Западной Богемии: исследование продолжается

В Западной Богемии археологи нашли около 500 кельтских золотых и серебряных монет, а также украшения, датируемые VI-I веками до н. э. Эта находка считается одной из важнейших в Центральной Европе.

Исследование началось в 2021 году, когда поисковик нашел фрагмент золотой монеты II века до н. э. с помощью металлоискателя и сообщил об этом местным властям. Это привело к полномасштабным археологическим раскопкам в этой местности, пишет Heritage Daily.

По словам Павла Кодеры, директора Музея и галереи Северного Пльзеньского края в Марианской Тынице, "Оказалось, что на месте находки находится большое количество преимущественно небольших металлических предметов, очень интересных артефактов, в основном монет, но не только. Есть золотые слитки, измельченные куски, даже необработанные хлопья и комки золота, а также серьги, фрагменты браслетов и подобные предметы".

Раскопки сталкиваются с трудностями, поскольку земля все еще используется для сельского хозяйства, что ограничивает исследования коротким периодом между сбором урожая и подготовкой почвы.

Несмотря на небольшой размер монет, от 7 миллиметров до 1,5 сантиметра, их мастерство изготовления поражает. На многих из них изображены животные, такие как лошади и кабаны, солнечные мотивы или кельтские божества.

Другие имитируют эллинистические образцы, на которых изображены портреты, подвергшиеся влиянию греческого искусства. Как отметил Кодера, "эти изображения являются, по сути, произведениями искусства. Они касаются мифологии и кельтской мысли, позволяя заглянуть в мировоззрение людей, которые жили здесь".

В отличие от многих других кельтских памятников в Чехии, которые были разграблены в прошлые века, эта осталась нетронутой. Ее точное местонахождение держится в тайне, чтобы предотвратить повреждение.

Исследователи еще не нашли доказательств постоянного поселения, что свидетельствует о том, что это место могло служить сезонным местом сбора для торговли или ритуалов.

Большое количество монет указывает на возможность существования рынка, где предметы либо терялись во время обмена, либо были намеренно размещены в качестве жертвоприношения.

Специалисты из Археологического института Чешской академии наук сейчас проводят изотопные исследования, чтобы определить, происходит ли золото из местных источников или было импортировано.

Часть сокровища уже выставлена в Музее и галерее Северного Пльзеньского края в Марианской Тынице, что дает общественности редкую возможность увидеть эту чрезвычайную находку и оценить ее культурное значение.

