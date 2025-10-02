Идеально мумифицированные гепарды: ученые впервые нашли мумии больших котов (фото)

В Саудовской Аравии ученые обнаружили мумифицированные останки семи гепардов. Эта находка позволила узнать, когда эти хищники жили в этом регионе, почему они зашли в пещеры и что это может означать для современных усилий по охране природы.

В пещерной сети Лауга на севере Саудовской Аравии исследователи нашли естественно мумифицированные останки семи гепардов, а также 54 скелета и кости животных, которые были их добычей. По данным исследователей, находки охватывают широкий временной промежуток: самой старой из мумий примерно 4223 лет, а самой молодой примерно 127 лет, пишет IFLScience.

Генетические исследования показали, что два древнейших образца были ближе к северо-западноафриканскому гепарду(Acinonyx jubatus hecki), тогда как другие имели более сильные связи с азиатским гепардом(Acinonyx jubatus venaticus), который сейчас выживает только в небольшом количестве в Иране. Обе популяции уже давно исчезли с Аравийского полуострова.

До этого открытия естественная мумификация больших кошек никогда не была задокументирована. Хотя искусственно мумифицированные коты хорошо известны с древнего Египта, эти саудовские образцы являются первым примером естественного сохранения больших котов.

Постоянная температура и влажность в пещере, вероятно, создали идеальную среду для сохранения.

Современные гепарды, в отличие от вымершего американского гепарда(Miracinonyx trumani), который демонстрировал такое поведение, не используют пещеры для укрытия или хранения пищи.

Исследователи предполагают, что саудовские гепарды могли случайно попасть в крутые или скользкие пещерные проходы и не смогли выбраться. Сегодня волки, как подтверждают камеры-ловушки, все еще используют те же пещеры.

Это открытие является важным не только для понимания естественной истории гепардов, но и для рассмотрения будущего их сохранения.

Поскольку гепарды почти исчезли из этого региона, их останки могут предоставить важную информацию о прошлых адаптациях и открыть возможности для инициатив по реинтродукции диких животных на Аравийском полуострове.

