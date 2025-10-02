Ідеально муміфіковані гепарди: вчені вперше знайшли мумії великих котів (фото)

У Саудівській Аравії вчені виявили муміфіковані останки семи гепардів. Ця знахідка дозволила дізнатися, коли ці хижаки жили в цьому регіоні, чому вони зайшли в печери і що це може означати для сучасних зусиль з охорони природи.

У печерній мережі Лауга на півночі Саудівської Аравії дослідники знайшли природно муміфіковані останки семи гепардів, а також 54 скелети і кістки тварин, що були їхньою здобиччю. За даними дослідників, знахідки охоплюють широкий часовий проміжок: найстарішій з мумій приблизно 4223 років, а наймолодшій приблизно 127 років, пише IFLScience.

Генетичні дослідження показали, що два найдавніші зразки були ближчими до північно-західноафриканського гепарда (Acinonyx jubatus hecki), тоді як інші мали сильніші зв'язки з азіатським гепардом (Acinonyx jubatus venaticus), який зараз виживає лише в невеликій кількості в Ірані. Обидві популяції вже давно зникли з Аравійського півострова.

Фото: A. Boug Research Square (2025) CC BY 4.0

До цього відкриття природна муміфікація великих котів ніколи не була задокументована. Хоча штучно муміфіковані коти добре відомі з давнього Єгипту, ці саудівські зразки є першим прикладом природного збереження великих котів.

Постійна температура і вологість в печері, ймовірно, створили ідеальне середовище для збереження.

Сучасні гепарди, на відміну від вимерлого американського гепарда (Miracinonyx trumani), який демонстрував таку поведінку, не використовують печери для укриття або зберігання їжі.

Дослідники припускають, що саудівські гепарди могли випадково потрапити в круті або слизькі печерні проходи і не змогли вибратися. Сьогодні вовки, як підтверджують камери-пастки, все ще використовують ті самі печери.

Це відкриття є важливим не тільки для розуміння природної історії гепардів, але й для розгляду майбутнього їхнього збереження.

Оскільки гепарди майже зникли з цього регіону, їхні останки можуть надати важливу інформацію про минулі адаптації та відкрити можливості для ініціатив з реінтродукції диких тварин на Аравійському півострові.

