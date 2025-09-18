Полювали на перших людей: вчені знайшли найстрашніших хижаків древності (фото)

Близько 2 мільйонів років тому в Африці ранні люди стикалися з великими хижаками, які становили серйозну загрозу для їхнього виживання. Впродовж десятиліть вчені дискутували, чи вдалося цим гомінідам перетворити хижаків на здобич і завоювати панівне становище в харчовому ланцюзі.

Недавні дані дали нове розуміння цього питання, свідчачи про те, що один із найдавніших предків людини, можливо, не був мисливцем, як вважалося раніше, пише IFLScience.

Homo habilis, якого часто вважають першим людиноподібним видом, традиційно приписують створення кам'яних знарядь Олдована, знайдених в ущелині Олдувай в Танзанії. Вважалося, що ці знаряддя давали їм перевагу, дозволяючи обробляти туші тварин і конкурувати з хижаками за їжу.

Однак група дослідників на чолі з Мануелем Домінгесом-Родріго переглянула дві групи решток H. habilis, одна з яких була голотипним зразком віком 1,85 мільйона років.

Їхнє дослідження показало, що на кістках були сліди зубів, які відповідали атакам леопардів, а аналіз штучного інтелекту визначив, що ймовірність того, що ці укуси належать леопардам, становить понад 90 відсотків.

"Тож це фактично позбавляє Homo habilis його статусу і ставить його на один рівень з іншими австралопітеками", — пояснив Домінгес-Родріго в інтерв'ю.

Це відкриття ставить під сумнів давню думку про H. habilis як про вид, який опанував мистецтво виживання завдяки використанню інструментів.

Натомість, докази вказують на те, що вони все ще були дуже вразливими, подібно до більш ранніх видів, таких як Paranthropus і австралопітеки, які часто ставали жертвами леопардів і левів. Дослідження показує, що замість того, щоб підкорити вершину харчового ланцюга, H. habilis все ще стикався з небезпекою бути впольованим.

Значення цих результатів полягає в переосмисленні нашого розуміння еволюції людини. Якщо H. habilis не вдалося відбитися від хижаків і забезпечити собі домінування, то цю роль виконував інший вид.

Дослідники вказують на Homo erectus як на найімовірнішого кандидата, оскільки він був краще пристосований до життя на землі і, можливо, першим успішно протистояв хижакам і встановив контроль над ресурсами.

