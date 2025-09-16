20-річна таємниця розкрита: вчені ідентифікували артефакт, знайдений у Криму (фото)

Польсько-українська група дослідників пролила світло на таємницю, яка почалася понад 20 років тому у Криму. У 2003 році під час розкопок у стародавньому місті Херсонес Таврійський, сьогоднішньому Севастополі, археологи виявили мармурову голову жіночої статуї.

Ця знахідка дала початок десятиліттям досліджень, і тепер експерти підтвердили, що артефакт зображує Лаодіку, видатну постать, яка запам'яталася своєю політичною роллю в забезпеченні свободи свого міста під владою Риму, пише Arkeonews.

Дослідження базувалося на роботі фахівців, зокрема Володимира Столби та Юлії Шевченко, які допомогли встановити ідентичність артефакту. Згідно з їхнім дослідженням, "місто вшанувало Лаодіку публічним пам'ятником за її заслуги".

У 2003 році під час розкопок у стародавньому місті Херсонес Таврійський археологи виявили мармурову голову жіночої статуї Фото: A.B. Biernacki, Klenina et al., npj Heritage Sci., 13, 400 (2025)

Написи, пов'язані з її ім'ям, свідчать, що вона була дочкою Героксеноса і дружиною Тита Флавія Партеноклеса, заможного громадянина, якому було надано римське громадянство за часів правління імператора Веспасіана.

Ці докази пов'язують мармурову голову зі статуєю, спорудженою на честь Лаодіки в II столітті н. е., в період, коли Херсонес успішно здобув статус вільного міста за часів імператора Антоніна Пія.

Знахідка виділялася своїм археологічним контекстом. Мармурову голову виявили в засипці римського будинку поблизу міського театру та агори, поряд з монетами, керамікою та керамічним вівтарем із зображеннями Артеміди та Аполлона.

На відміну від багатьох стародавніх статуй, знайдених без контексту, ця дозволила дослідникам датувати та аналізувати її з незвичайною точністю. Наукові дослідження підтвердили її значення: ізотопний аналіз дозволив встановити, що камінь походить з ліхнітських кар'єрів Пароса.

Стилістично голова поєднувала римський реалізм — зморшки та ознаки старіння — з грецькими художніми ідеалами, пом'якшеними фронтальними лініями та модною на той час зачіскою "диня".

Хоча римські матрони зазвичай асоціювалися з домашнім господарством, роль Лаодіки показала, що елітні жінки могли брати участь у дипломатії та громадських справах, особливо в стратегічно важливих регіонах, таких як Чорне море.

Використання вишуканого парійського мармуру, який зазвичай використовувався для престижних замовлень, ще більше посилило її високий статус.

