У Польщі знайшли гігантський скарб: пошуковець розкопав 5000 монет (фото)

У Польщі знайшли великий скарб монет, що привернув увагу як археологів, так і істориків. Його знайшов пошуковець за допомогою металошукача поблизу села Зевєршчув у Люблінському воєводстві.

Скарб виявив Гжегож Панек, член історико-дослідницької асоціації "GROSSUS" з міста Грубешув. Досліджуючи сигнал детектора, він виявив мідні монети, що лежали прямо під землею, пише Heritage Daily.

Подальше дослідження показало, що ці монети були лише невеликою частиною набагато більшої колекції, яка в підсумку налічувала близько 5000 монет.

Після повідомлення про знахідку в управління охорони пам'яток в Замості археологи обстежили місце, але слідів інших артефактів не знайшли.

Фото: Lublin Voivodeship Conservator of Monuments

"Знахідка є значущою не через окремі монети, а через їх кількість і контекст", — зазначив Панек.

Попередні дослідження встановили, що більшість монет датуються 1650–1657 роками, періодом правління короля Яна II Казимира. Багато з них — це "боратинки", невеликі мідні монети, введені під наглядом Тіто Лівіо Бураттіні, який керував їх виробництвом для монетних дворів Речі Посполитої та Литви.

Хоча ціність цих монет є скромною, їх велика кількість дає важливе уявлення про повсякденну торгівлю та фінансові практики XVII та початку XVIII століть. Цікаво, що в схованці також було 29 срібних монет, включаючи шестигрошові монети Яна Казимира та випуски таких правителів, як Ян III Собеський, Фрідріх Вільгельм Бранденбурзький, Крістіан Волоський, Леопольд I та Йоахім VIII.

Експерти вважають, що монети були закопані на початку XVIII століття, ймовірно, зберігалися в полотняному мішку, оскільки разом з монетами були знайдені невеликі фрагменти тканини. Колекцію передали до музею в Грубешуві, де вона пройде консервацію, перш ніж буде представлена.

