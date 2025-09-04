Алжирська Атлантида: археологи шукають затонуле місто у Середземному морі (фото)

Археологи розпочали дослідження узбережжя Тіпаси, об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це древнє місто відоме своїм поєднанням фінікійської, римської та візантійської історії.

Дослідники шукають залишки затопленого міста, яке було важливим торговим портом з IV століття до н. е. до III століття н. е.. Досліджуючи дно Середземного моря вчені сподіваються знайти артефакти, які розкриють роль Тіпаси у минулому, пише Arkeonews.

Нещодавно розпочався другий етап проєкту, пов'язаного з рекомендаціями ЮНЕСКО. Представники ЮНЕСКО закликали Алжир збільшити зону охорони археологічного об'єкта, щоб убезпечити його від руйнувань.

До команди дослідників входять дайвери, морські археологи та фахівці Національного морського музею, Національного управління з охорони культурних цінностей та Центру морських досліджень імені Бу Ісмаїла.

Учені планують підняти артефакти, знайдені під час першої експедиції в квітні минулого року, та продовжити дослідження дна Середземного моря. Як зазначають археологи, цьогорічна експедиція орієнтовно триватиме до вересня.

Однією з цілей операції є перевірка теорії про те, що під хвилями поховане стародавнє місто. Дослідники також вивчають можливі залишки фінікійського порту доримської епохи.

Під час попередньої експедиції вчені виявили амфори, кам'яні та висічені у скелі споруди. Вчені вважають, що ці знахідки вказують на комерційну діяльність, що тривала з IV століття до н. е. до III століття н. е.

"Наявність цистерн, складів і висіченого в скелі причалу переконливо підтверджує гіпотезу про існування динамічного стародавнього порту", — пояснив дослідник Рафік Хелаф.

Однак водночас вчені зауважили, що лише подальші занурення і науковий аналіз підтвердять справжню природу знахідок.

Тіпаса вважається однією з найвидатніших археологічних пам'яток Північної Африки. Це прибережне місто процвітало як центр культурного обміну та торгівлі, про що свідчать попередні знахідки. Збережені пам'ятки, серед яких базиліки, театри, лазні, некрополі та мозаїки, відображають багатство міста.

"Археологія — це більше, ніж просто предмети, — зазначив місцевий директор з питань культури Бубекер Арус. — Це спосіб реконструювати історію, зрозуміти цивілізації та зберегти пам'ять для майбутніх поколінь".

Окрім виявлення та збереження артефактів, вчені мають визначити межі морської буферної зони навколо Тіпаси. Це дозволить захистити пам'ятки від ерозії, несанкціонованого дайвінгу та розкрадання.

Для Алжиру Тіпаса є не тільки пам'яткою минулого, а й ключем до культурної ідентичності та розвитку туризму. Як зазначають вчені, подальші відкриття можуть змінити наше уявлення про давню історію Північної Африки.

