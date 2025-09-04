Алжирская Атлантида: археологи ищут затонувший город в Средиземном море (фото)

Археологи начали исследование побережья Типасы, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот древний город известен своим сочетанием финикийской, римской и византийской истории.

Related video

Исследователи ищут остатки затопленного города, который был важным торговым портом с IV века до н. э. до III века н. э.. Исследуя дно Средиземного моря ученые надеются найти артефакты, которые раскроют роль Типасы в прошлом, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Недавно начался второй этап проекта, связанного с рекомендациями ЮНЕСКО. Представители ЮНЕСКО призвали Алжир увеличить зону охраны археологического объекта, чтобы обезопасить его от разрушений.

Исследователи ищут остатки затопленного города, который был важным торговым портом с IV века до н. э. до III века н. э.

В команду исследователей входят дайверы, морские археологи и специалисты Национального морского музея, Национального управления по охране культурных ценностей и Центра морских исследований имени Бу Исмаила.

Ученые планируют поднять артефакты, найденные во время первой экспедиции в апреле прошлого года, и продолжить исследование дна Средиземного моря. Как отмечают археологи, нынешняя экспедиция ориентировочно продлится до сентября.

Одной из целей операции является проверка теории о том, что под волнами похоронен древний город. Исследователи также изучают возможные остатки финикийского порта доримской эпохи.

Во время предыдущей экспедиции ученые обнаружили амфоры, каменные и высеченные в скале сооружения. Ученые считают, что эти находки указывают на коммерческую деятельность, которая продолжалась с IV века до н. э. до III века н. э.

"Наличие цистерн, складов и высеченного в скале причала убедительно подтверждает гипотезу о существовании динамичного древнего порта", — пояснил исследователь Рафик Хелаф.

Однако в то же время ученые отметили, что только дальнейшие погружения и научный анализ подтвердят истинную природу находок.

Типаса считается одним из самых выдающихся археологических памятников Северной Африки. Этот прибрежный город процветал как центр культурного обмена и торговли, о чем свидетельствуют предыдущие находки. Сохранившиеся памятники, среди которых базилики, театры, бани, некрополи и мозаики, отражают богатство города.

"Археология — это больше, чем просто предметы, — отметил местный директор по вопросам культуры Бубекер Арус, — Это способ реконструировать историю, понять цивилизации и сохранить память для будущих поколений".

Кроме выявления и сохранения артефактов, ученые должны определить границы морской буферной зоны вокруг Типасы. Это позволит защитить памятники от эрозии, несанкционированного дайвинга и хищения.

Важно

Нашли неповрежденный артефакт бенахоаритов: раскопки в Испании принесли плоды (фото)

Для Алжира Типаса является не только памятником прошлого, но и ключом к культурной идентичности и развитию туризма. Как отмечают ученые, дальнейшие открытия могут изменить наше представление о древней истории Северной Африки.

Ранее Фокус писал о раскопанных в Корее сокровищах. Археологи обнаружили захоронения древней культуры.

А также мы рассказывали, где именно археологи обнаружили первые дома древних поселенцев.