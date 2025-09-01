Нашли неповрежденный артефакт бенахоаритов: раскопки в Испании принесли плоды (фото)

На северо-западном побережье острова Ла-Пальма на Канарских островах в Испании археологи обнаружили полностью сохранившуюся керамическую вазу, которая, как считается, датируется XIII-XV веками. Артефакт нашли в пещере рядом с человеческими останками, что свидетельствует о ритуальном или символическом значении.

Related video

Открытие было частью Proyecto Occidente, инициативы по изучению северо-запада Ла-Пальмы. Этот проект направлен на исследование прошлого бенахоаритов, коренных жителей острова, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Студентка-археолог Лурдес Баросо нашла вазу во время обследования пещер и древних сооружений, а затем сообщила об этом содиректору проекта Франсиско Кааманьо.

Археологи обнаружили полностью сохранившуюся керамическую вазу, которая, как считается, датируется XIII-XV веками

"Это необычайная находка, — пояснил Кааманьо, — Целые керамические сосуды чрезвычайно редки; при раскопках обычно находят лишь обломки. Сохранение вазы в ее первоначальном контексте позволяет нам изучать ее так, как было задумано, и дает непосредственное представление об обычаях бенахоаритов".

Дальнейший анализ подтвердил погребальный контекст, подкрепив интерпретацию вазы как части погребальных традиций.

Хорхе Паис, глава отдела исторического наследия Кабильдо Ла-Пальмы, отметил важность таких находок: "Чрезвычайно ценно восстанавливать артефакты в неповрежденном виде и на месте их нахождения. В отличие от большинства экспонатов в Археологическом музее Бенахоарита, которые часто изымаются из их первоначального контекста, эта ваза позволяет нам непосредственно интерпретировать ее культурное значение".

Керамика бенахоаритов известна своими округлыми основами, широкими отверстиями и гладкой поверхностью. Она использовалась как для бытовых целей, таких как хранение и приготовление пищи, так и для церемониальных, в частности в погребальных обрядах.

Раскопки требовали тщательного планирования, чтобы защитить целостность места, поскольку целые артефакты в таких контекстах являются редкостью. Кааманьо отметил, что такие находки дают "моментальный снимок культурных практик, которые иначе трудно воссоздать из фрагментарных артефактов".

Важно

Не такие, какими их представляли: ученые раскрыли викингов с неожиданной стороны (фото)

Каждая новая находка способствует более четкому представлению о прошлом коренного населения Ла-Пальмы, демонстрируя развитость общества, которое процветало в этом регионе. Для исследователей ваза из Тихарафе является редкой возможностью лучше понять культурное наследие первых жителей острова.

Ранее Фокус писал о топоре из неземного металла, которому 3000 лет. Этот артефакт нашли в Индонезии.

Также мы рассказывали о древнем соборе, который недавно обнаружили во Франции. Археологи раскопали остатки сооружения V века под рынком города Ванс.