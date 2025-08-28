Археологи нашли 3000-летний топор из неземного металла: что о нем известно

В Индонезии археологи обнаружили конический топор бронзового века, возраст которого, по оценкам, превышает 3000 лет. Этот предмет, найденный при необычных обстоятельствах, вызывает вопросы о том, кто его создал, для чего он был изготовлен.

Артефакт происходил из коллекции крестьянина, который хранил его вместе с бусинами народа даяк и традиционными каменными топорами, найденными во время промывки золота. Однако именно конический топор быстро привлек внимание экспертов, пишет Arkeonews.

Археолог Ида Багус Путу Пражна Йоги заявил: "За все годы изучения археологии Калимантана я никогда не видел такого конического топора". Другой эксперт, Хартатик, из Экспертной группы по культурному наследию регентства Банджар (TACB), объяснил, что топор, известный местному населению как Gigi Petir или Untu Gledek, имеет как культурное, так и историческое значение.

Местные легенды связывают такие предметы с ударами молнии, а ученые предполагают, что для их изготовления использовались передовые техники литья бронзы, возможно, даже с использованием метеоритного материала.

Металл из метеоритов играл особую роль в древних обществах. Археологи подтверждают, что метеоритное железо считалось чрезвычайно ценным материалом из-за своей редкости и небесного происхождения.

Его использовали для создания украшений, ритуальных предметов и оружия, наделяя их сакральным значением. Во многих культурах эти вещи воспринимались как "дар богов" или символ власти.

В отличие от каменных топоров, предназначенных для работы, этот артефакт, вероятно, имел символическое значение. Его небольшой размер, необычная коническая форма и детальный дизайн указывают на его роль как статусного маркера, церемониального предмета или предмета торговли.

Хартатик отметил, что артефакт символизировал искусство и иерархию, отражая то, как сообщества Калимантана бронзового века использовали металлообработку не только для изготовления практических инструментов, но и для церемониальных целей. Эксперты отмечают, что для подтверждения подлинности находки, в частности определения ее точного происхождения и истории, необходимы дальнейшие исследования.

Внешний вид топора свидетельствует о том, что древний Калимантан значительно продвинулся вперед по сравнению с каменными орудиями, а навыки металлообработки служили социальным, символическим и, возможно, ритуальным целям.

Если аутентичность топора подтвердится, этот предмет может изменить представление о ранних обществах Борнео, предоставив доказательства как технологических навыков, так и культурного изящества.

