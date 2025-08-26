Ей 1700 лет: археологи нашли римскую баню на востоке Турции (фото)

На востоке Турции археологи обнаружили римскую баню возрастом 1700 лет, оборудованную системой подогрева пола. Эта находка дала ответы на вопросы о том, какие технологии использовались, когда это сооружение было в эксплуатации и почему такие комплексы строили вдали от имперских центров.

В 2023 году фермер из деревни Салкая в провинции Элазиг обнаружил мозаику, о чем сообщил Министерство культуры и туризма Турции. Раскопки под руководством археолога Эмре Чаира обнаружили остатки римского банного комплекса, датируемого III веком н. э., пишет Arkeonews.

Среди самых значительных находок был кальдариум, или горячая баня, в которой сохранились следы усовершенствованной системы отопления.

"Маленькие столбики, которые мы видим здесь, поддерживали систему гипокауста, которая обеспечивала подогрев пола и стен", — пояснил Чаир, назвав это определяющей чертой римской архитектуры.

Фото: Rıdvan Yeşilırmak – Erkan Bay – DHA

Метод отопления, известный как гипокауст, использовал печь для генерации горячего воздуха, который циркулировал под полом и через каналы в стенах. Поддерживаемый рядами небольших кирпичных колонн (suspensurae), приподнятый пол удерживал тепло.

Эта система стала важной вехой в римской инженерии. Ранее культуры экспериментировали с подогревом пола, но римляне усовершенствовали эту технику, сделав ее стандартной особенностью общественных бань и элитных резиденций. Сегодня ее часто считают предшественником современного подогрева пола.

Это первая римская баня, обнаруженная в провинции Элазиг, что доказывает, что когда-то в этом регионе было не только сельское хозяйство, но и значительное поселение. Археологи считают, что баня и мозаика могут быть частью центра города, где раскопки ждут еще другие сооружения.

Баня демонстрирует культурное влияние Рима на восточную Анатолию, где архитектура сочетала имперскую инженерию с местными традициями. Римские бани были не просто местом для купания, но и центрами социальной, культурной и политической жизни, что делает эту находку важным дополнением к археологическим находкам Анатолии.

Работы на месте продолжаются под руководством Управления музея Элазига с целью сохранения руин для культурного туризма. Подобные римские бани были найдены по всей империи, от Помпеев до Бата в Англии, и каждая из них демонстрирует то же сочетание сообщества и технологий.

