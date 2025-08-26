Їй 1700 років: археологи знайшли римську лазню на сході Туреччини (фото)
На сході Туреччини археологи виявили римську лазню віком 1700 років, обладнану системою підігріву підлоги. Ця знахідка дала відповіді на питання про те, які технології використовувалися, коли ця споруда була в експлуатації і чому такі комплекси будували далеко від імперських центрів.
У 2023 році фермер із села Салкая в провінції Елазіг виявив мозаїку, про що повідомив Міністерство культури і туризму Туреччини. Розкопки під керівництвом археолога Емре Чаїра виявили залишки римського лазневого комплексу, що датується III століттям н. е., пише Arkeonews.
Серед найвизначніших знахідок було кальдаріум, або гаряча лазня, в якій збереглися сліди вдосконаленої системи опалення.
"Маленькі стовпчики, які ми бачимо тут, підтримували систему гіпокаусту, яка забезпечувала підігрів підлоги та стін", — пояснив Чаїр, назвавши це визначальною рисою римської архітектури.
Метод опалення, відомий як гіпокауст, використовував піч для генерації гарячого повітря, яке циркулювало під підлогою та через канали в стінах. Підтримувана рядами невеликих цегляних колон (suspensurae), піднята підлога утримувала тепло.
Ця система стала важливою віхою в римській інженерії. Раніше культури експериментували з підігрівом підлоги, але римляни вдосконалили цю техніку, зробивши її стандартною особливістю громадських лазень і елітних резиденцій. Сьогодні її часто вважають попередником сучасного підігріву підлоги.
Це перша римська лазня, виявлена в провінції Елазіг, що доводить, що колись у цьому регіоні було не лише сільське господарство, а й значне поселення. Археологи вважають, що лазня і мозаїка можуть бути частиною центру міста, де на розкопки чекають ще інші споруди.
Лазня демонструє культурний вплив Риму на східну Анатолію, де архітектура поєднувала імперську інженерію з місцевими традиціями. Римські лазні були не просто місцем для купання, а й центрами соціального, культурного та політичного життя, що робить цю знахідку важливим доповненням до археологічних знахідок Анатолії.Важливо
Роботи на місці продовжуються під керівництвом Управління музею Елазіга з метою збереження руїн для культурного туризму. Подібні римські лазні були знайдені по всій імперії, від Помпеїв до Бата в Англії, і кожна з них демонструє те саме поєднання спільноти та технологій.
