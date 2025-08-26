Археологи знайшли неолітичне поселення в неочікуваному місці: що відомо (фото)

Археологи підтвердили, що майже 7000 років тому в регіоні Дортмунда жили сільськогосподарські громади. Розкопки поблизу аеропорту виявили сліди життя раннього неоліту, що дало нові уявлення про одну з найважливіших доісторичних культур Центральної Європи.

На будівельному майданчику в Гольцвіккеде археологи з Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) виявили залишки декількох довгих будинків, що належали до культури Рьоссен. Вчені визначили контури щонайменше п'яти будівель, деякі з яких перекривали одна одну, що свідчить про те, що ця територія була заселена в кілька етапів, пише Arkeonews.

Доктор Петра Бергманн з Агентства економічного розвитку округу Унна пояснила, що про доісторичну діяльність тут вже були підозри: "Попередні дослідження вже вказували на доісторичну діяльність у цьому місці. Тепер, після захопливих відкриттів про минуле, землю віддали під будівництво Eco Port Süd, який забезпечить високоякісні комерційні площі в чудовому місці".

Археологи підтвердили, що майже 7000 років тому в регіоні Дортмунда жили сільськогосподарські громади Фото: LQ Archaeology / LWL Archaeology for Westphalia / M. Baales

Культура Рьоссен, яка існувала у 4700 роках до н. е., була відома сільськогосподарськими практиками та характерними довгими будинками. За словами професора доктора Міхаеля Баалеса, голови LWL Archaeology for Westphalia, поселення часто розташовувалися на родючих ґрунтах уздовж коридору Геллвег.

У південній частині розкопок виявили кілька планів поверхів неолітичних будинків, побудованих приблизно 4700 р. до н. е. На фотографії показано ділянку, де перетинаються плани двох будинків Фото: LQ Archäologie/C. Bariszlovich

У будівлях зазвичай проживали сім'ї та утримували худобу, а також були приміщення для зберігання зерна. Довгий будинок, виявлений у Гольцвіккеде, мав довжину близько 30 метрів, а серед раніше знайдених у Рурській області є 65-метрова споруда в Бохум-Герте, виявлена в 1950-х роках, яка вважається одним з найбільших дерев'яних будинків доісторичних часів.

Хоча дерев'яні балки давно згнили, археологи виявили ями від стовпів, які окреслювали стіни та дахи. Похилий рельєф місцевості допоміг зберегти ці особливості впродовж тисячоліть. Цікаво, що було знайдено дуже мало артефактів, таких як кераміка або інструменти, що залишає відкритим питання, чи було це місце заселене лише короткий час.

Археологи також виявили сліди пізнішої діяльності: стовпові конструкції залізного віку та фрагменти кераміки, які свідчать про те, що сільськогосподарські громади продовжували використовувати цю територію для зберігання та вирощування.

Розкопки поблизу аеропорту Дортмунда демонструють безперервність людського життя в Рурській області. Там, де зараз стоять сучасна інфраструктура та майбутні бізнес-парки, колись ранні фермери обробляли землю. Ці знахідки нагадують, що під сучасними забудовами лежать сліди суспільств, які сформували найдавніші сільськогосподарські традиції Європи.

