Перепише історію регіону: учені знайшли найбільший у Європі скарб злитків залізного віку (фото)

У Боснії і Герцеговині археологи знайшли великий скарб древніх залізних злитків. Артефактам, виявленим вздовж річки Сава в кантоні Посавина, понад 2000 років, що робить відкриття однією з найважливіших таких знахідок в Європі.

Вважається, що артефакти — біпірамідальні залізні злитки — використовували стародавні ковалі в пізньому залізному віці для виготовлення інструментів та зброї, пише Arkeonews.

Хоча кілька таких предметів зберігаються в музейних колекціях у Франції, Німеччині, Словенії та Сараєво, на цьому єдиному місці знайдено сотні таких злитків. На думку експертів, таке відкриття може зробити це місце найбагатшим відомим джерелом цих рідкісних злитків у Європі.

Фото: Muzej Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne

Перші знахідки задокументував та оприлюднив місцевий любитель історії Пер Маткіч, що спонукало до швидкого залучення професійних команд.

Наразі розкопки очолюють Крунослав Зубчич з Хорватського інституту консервації та Нікіца Спудіч з Хорватської гірської рятувальної служби під наглядом Йозо Єзерчича, директора Музею францисканського монастиря "Врата Боснє".

Єзерчич зазначив, що злитки, ймовірно, походять з перехідного періоду між культурою Ла-Тен і ранньою римською епохою, а саме з I або II століття до н. е.

Виходячи з розташування та контексту, дослідники вважають, що залізний вантаж міг затонути в результаті річкової аварії — можливо, через стихійне лихо або конфлікт — і важкі предмети зберігалися в осаді впродовж століть.

Для створення детальної 3D-моделі місця знахідки археологи застосували методи картографування та фотограмметрії, а кожен предмет підняли, описали та помістили у дистильовану воду для консервації.

Щоб відстежити походження заліза, вчені планують дослідити хімічний склад артефактів. Це допоможе у картографуванні стародавніх торгових шляхів, які, ймовірно, з'єднували Босанську Посавину з Центральною Європою. За словами Зубчича, ці знахідки можуть пролити світло на економічні мережі далекого зв'язку, що існували до римської експансії.

Ця знахідка не тільки розкриває роль річки Сави в стародавній торгівлі, але й підносить Босанську Посавину до статусу ключового пункту в доісторичній економічній історії. Дослідники припускають, що ця знахідка може змусити переосмислити значення регіону в ширшому контексті європейської археології.

