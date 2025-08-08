Найсмертоносніша морська кампанія: учені вивчили понад 100 квадратних км морського дна (фото)

Нещодавня дослідницька місія принесла нові відомості про одну з найсмертоносніших морських кампаній Другої світової війни. Вчені вивчали уламки кораблів, затонулих під час запеклих боїв в Айрон-Боттом-Саунд.

Related video

Місія передбачала використання найсучасніших технологій картографування та візуалізації, що дозволило експертам спостерігати за історичними військовими кораблями з безпрецедентною детальністю — багато з них вперше, пише Phys.org.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Під керівництвом Ocean Exploration Trust на борту E/V Nautilus команда успішно отримала зображення з надвисокою роздільною здатністю та дані сонара про більше ніж десяток суден, включаючи USS New Orleans, японський есмінець Teruzuki та інші, такі як USS Vincennes, HMAS Canberra та USS Astoria.

Фото: The Ocean Exploration Trust

Доктор Роберт Баллард, президент Ocean Exploration Trust, зазначив: "Було чудово повернутися до Айрон-Боттом-Саунд... Ця експедиція була особливою, оскільки дозволила нам зняти ці місця таким чином, який був неможливий тоді".

Проєкт використовував передові інструменти, такі як безпілотний надводний апарат (USV) DriX Університету Нью-Гемпшира, який дистанційно сканував морське дно з бази в Хоніарі.

Затока Айрон-Боттом, розташована між островами Гуадалканал, Саво і Нгела, була місцем п'яти великих морських битв з серпня по грудень 1942 року. Ці зіткнення забрали життя понад 20 000 людей, 111 кораблів і майже 1500 літаків.

Під час останнього дослідження за допомогою DriX було картографовано понад 1000 квадратних кілометрів, що дозволило створити найдетальніші на сьогодні карти морського дна в цьому регіоні.

Потім "Наутілус" запустив дистанційно керовані апарати (ROV) для дослідження затонулих кораблів на глибині до 1000 метрів, транслюючи відео в прямому ефірі для глядачів у всьому світі через сайт NautilusLive.org.

Ця ініціатива не тільки сприяла розвитку морської археології, але й мала освітню та меморіальну мету. Дослідники та фахівці з понад 130 установ Японії, Австралії, Нової Зеландії та США брали участь у дослідженні, надаючи інформацію в режимі реального часу.

Контрадмірал у відставці Семюел Дж. Кокс зазначив, що ця ініціатива вшановує "мужність і жертви моряків, які боролися з надзвичайною завзятістю та майстерністю".

Важливо

Ніхто не знає, що там: археологи відкрили тільки 10% древнього міста мая (фото)

Водночас доктор Даніель Вагнер, головний науковець OET, наголосив на важливості цих місій, сказавши, що вони розкривають "скільки надзвичайних речей все ще приховано... у величезних глибинах нашого океану".

Раніше Фокус писав про суперечки навколо Туринської плащаниці. Вчені провели нове дослідження і виявили, що артефакт не лежав на тілі Ісуса.

А також ми розповідали, як пластуни обікрали польську державу. Учасники Української військової організації (УВО) вирішили перехопити поштову карету з державними коштами.