Найсмертоносніша морська кампанія: учені вивчили понад 100 квадратних км морського дна (фото)
Нещодавня дослідницька місія принесла нові відомості про одну з найсмертоносніших морських кампаній Другої світової війни. Вчені вивчали уламки кораблів, затонулих під час запеклих боїв в Айрон-Боттом-Саунд.
Місія передбачала використання найсучасніших технологій картографування та візуалізації, що дозволило експертам спостерігати за історичними військовими кораблями з безпрецедентною детальністю — багато з них вперше, пише Phys.org.
Під керівництвом Ocean Exploration Trust на борту E/V Nautilus команда успішно отримала зображення з надвисокою роздільною здатністю та дані сонара про більше ніж десяток суден, включаючи USS New Orleans, японський есмінець Teruzuki та інші, такі як USS Vincennes, HMAS Canberra та USS Astoria.
Доктор Роберт Баллард, президент Ocean Exploration Trust, зазначив: "Було чудово повернутися до Айрон-Боттом-Саунд... Ця експедиція була особливою, оскільки дозволила нам зняти ці місця таким чином, який був неможливий тоді".
Проєкт використовував передові інструменти, такі як безпілотний надводний апарат (USV) DriX Університету Нью-Гемпшира, який дистанційно сканував морське дно з бази в Хоніарі.
Затока Айрон-Боттом, розташована між островами Гуадалканал, Саво і Нгела, була місцем п'яти великих морських битв з серпня по грудень 1942 року. Ці зіткнення забрали життя понад 20 000 людей, 111 кораблів і майже 1500 літаків.
Під час останнього дослідження за допомогою DriX було картографовано понад 1000 квадратних кілометрів, що дозволило створити найдетальніші на сьогодні карти морського дна в цьому регіоні.
Потім "Наутілус" запустив дистанційно керовані апарати (ROV) для дослідження затонулих кораблів на глибині до 1000 метрів, транслюючи відео в прямому ефірі для глядачів у всьому світі через сайт NautilusLive.org.
Ця ініціатива не тільки сприяла розвитку морської археології, але й мала освітню та меморіальну мету. Дослідники та фахівці з понад 130 установ Японії, Австралії, Нової Зеландії та США брали участь у дослідженні, надаючи інформацію в режимі реального часу.
Контрадмірал у відставці Семюел Дж. Кокс зазначив, що ця ініціатива вшановує "мужність і жертви моряків, які боролися з надзвичайною завзятістю та майстерністю".Важливо
Водночас доктор Даніель Вагнер, головний науковець OET, наголосив на важливості цих місій, сказавши, що вони розкривають "скільки надзвичайних речей все ще приховано... у величезних глибинах нашого океану".
