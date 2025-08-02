Не лежала на тілі Ісуса: суперечки навколо Туринської плащаниці розгорілися з новою силою (фото)

Нещодавнє дослідження викликало нові питання щодо походження Туринської плащаниці. На основі цифрового аналізу дослідники вважають, що зображення на тканині походить від скульптурної фігури, а не людського тіла.

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Це дослідження очолив бразильський 3D-дизайнер Сісеро Мораіс, відомий своїми роботами в галузі історичної реконструкції. За допомогою програмного забезпечення для моделювання Мораіс порівняв, як тканина лягає на людській фігурі та на скульптурі з низьким рельєфом, пише Live Science.

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"Зображення на Туринській плащаниці більше відповідає матриці з низьким рельєфом", — пояснив дослідник.

Він зазначив, що така матриця — виготовлена з дерева, каменю або металу — торкалася б тканини лише у випуклих місцях, створюючи чіткий малюнок, який можна побачити на плащаниці.

Нещодавнє дослідження викликало нові питання щодо походження Туринської плащаниці Фото: Mltz/Shutterstock

Моделювання показало, що коли тканину накладали на повну 3D-модель, вона давала викривлене зображення. Натомість модель з низьким рельєфом дуже нагадувала історичні фотографії плащаниці.

Цей артефакт, вперше задокументований у XIV столітті, вже давно є предметом суперечок. Вуглецеве датування, проведене в 1989 році, визначило час його створення між 1260 і 1390 роками, що вказує на середньовічне походження, а не на прямий зв'язок з Ісусом.

У той час релігійні твори мистецтва часто містили неглибокі різьблення, включаючи скульптури на гробницях. Аналіз Мораіса підтверджує цей історичний контекст.

Він також посилався на так званий "ефект маски Агамемнона", коли контактні зображення з тривимірних поверхонь виглядають розтягнутими, як це демонструє притискання намальованого обличчя до паперу. Низькорельєфна скульптура дозволяє уникнути цього спотворення, створюючи чіткіший і плоскіший відбиток, який більше відповідає зображенню на плащаниці.

Хоча Мораіс не досліджував точні техніки чи матеріали, використані для створення тканини, він вважає, що її, ймовірно, не використовували для накривання людського тіла, а створили для поховання, що робить її "шедевром християнського мистецтва".

Він зазначив, що вправні середньовічні художники могли створити таке зображення за допомогою доступних інструментів і знань. Підтримуючи цю думку, історик Андреа Ніколотті з Туринського університету зазначив, що зображення тіла нагадує плоску проєкцію, що вже століттями визнають вчені.

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Попри розбіжності в думках щодо впливу дослідження, Мораіс продемонстрував цінність доступних цифрових інструментів для аналізу історичних питань. Його робота розкриває, як сучасні технології можуть внести нову ясність у багатовікові дебати.

Раніше Фокус писав, як пластуни обікрали польську державу. Учасники Української військової організації (УВО) вирішили перехопити поштову карету з державними коштами.

А також ми розповідали про унікальне поховання часів древньої держави. Воно допомагає зрозуміти, як Великий Хорасан взаємодіяв з основними цивілізаціями другого тисячоліття до н. е.