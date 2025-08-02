Не лежала на теле Иисуса: споры вокруг Туринской плащаницы разгорелись с новой силой (фото)

Недавнее исследование вызвало новые вопросы о происхождении Туринской плащаницы. На основе цифрового анализа исследователи считают, что изображение на ткани происходит от скульптурной фигуры, а не человеческого тела.

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Это исследование возглавил бразильский 3D-дизайнер Сисеро Мораис, известный своими работами в области исторической реконструкции. С помощью программного обеспечения для моделирования Мораис сравнил, как ткань ложится на человеческой фигуре и на скульптуре с низким рельефом, пишет Live Science.

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"Изображение на Туринской плащанице больше соответствует матрице с низким рельефом", — пояснил исследователь.

Он отметил, что такая матрица — изготовленная из дерева, камня или металла — касалась бы ткани только в выпуклых местах, создавая четкий рисунок, который можно увидеть на плащанице.

Недавнее исследование вызвало новые вопросы относительно происхождения Туринской плащаницы Фото: Mltz/Shutterstock

Моделирование показало, что когда ткань накладывали на полную 3D-модель, она давала искаженное изображение. Зато модель с низким рельефом очень напоминала исторические фотографии плащаницы.

Этот артефакт, впервые задокументированный в XIV веке, уже давно является предметом споров. Углеродное датирование, проведенное в 1989 году, определило время его создания между 1260 и 1390 годами, что указывает на средневековое происхождение, а не на прямую связь с Иисусом.

В то время религиозные произведения искусства часто содержали неглубокие резьбленыя, включая скульптуры на гробницах. Анализ Мораиса подтверждает этот исторический контекст.

Он также ссылался на так называемый "эффект маски Агамемнона", когда контактные изображения с трехмерных поверхностей выглядят растянутыми, как это демонстрирует прижимание нарисованного лица к бумаге. Низкорельефная скульптура позволяет избежать этого искажения, создавая более четкий и плоский отпечаток, который больше соответствует изображению на плащанице.

Хотя Мораис не исследовал точные техники или материалы, использованные для создания ткани, он считает, что ее, вероятно, не использовали для накрывания человеческого тела, а создали для захоронения, что делает ее "шедевром христианского искусства".

Он отметил, что искусные средневековые художники могли создать такое изображение с помощью доступных инструментов и знаний. Поддерживая эту мысль, историк Андреа Николотти из Туринского университета отметил, что изображение тела напоминает плоскую проекцию, что уже веками признают ученые.

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Несмотря на разногласия во мнениях относительно влияния исследования, Мораис продемонстрировал ценность доступных цифровых инструментов для анализа исторических вопросов. Его работа раскрывает, как современные технологии могут внести новую ясность в многовековые дебаты.

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