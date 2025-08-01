Ищут самых могущественных женщин истории: что известно (фото)

Древнее захоронение, обнаруженное вблизи Севильи, поставило под сомнение древние представления о гендерных ролях в ранних обществах. Как обнаружили исследователи, останки, которые сначала идентифицировали как мужские, на самом деле принадлежали женщине.

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Благодаря анализу зубной эмали, ученые установили, что останки, найденные в 2008 году и названные "Мужчиной из слоновой кости", принадлежать женщине. Это открытие, вместе с подобными недавними находками, меняет представление исследователей о гендерных ролях в доисторические времена, пишет New Scientist.

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По мнению археологов, таких как Рэйчел Поуп из Ливерпульского университета, случаи, подобные "Женщине из слоновой кости" и женщине-викингу из Бирки, свидетельствуют о более глобальной тенденции. С усовершенствованием аналитических инструментов женщин начинают признавать в ролях, которые ранее считались только мужскими — землевладение, охота, военное дело и даже политика.

"Не существует единого представления о женственности или мужественности", — заявила Поуп. Другие специалисты, в частности Пенни Бикл из Йоркского университета, утверждают, что рассказ о мужской доминации, которая появилась с появлением сельского хозяйства, является ложным.

Новые данные об изотопах, ДНК и белках свидетельствуют о том, что социальные системы менялись плавно под влиянием экономического давления и миграционных процессов, а не линейно продвигались к патриархату.

Эта эволюционная мысль отделяет биологический пол от культурных гендерных ролей, которые, вероятно, появились вместе с самыми первыми символическими представлениями. Хотя об обществах раннего каменного века сохранилось мало документальных свидетельств, этнографические параллели свидетельствуют о том, что они могли быть гибкими.

Матрилокальные группы, в которых женщины оставались в своих родных общинах, имели большее влияние на общественную жизнь, особенно когда наследие передавалось по женской линии. Такие структуры зафиксированы во всем мире, от ранних фермеров Таиланда и Океании до матрилинейной элиты в Чако-Каньоне, Нью-Мексико.

Однако в большинстве задокументированных матрилинейных обществ женщины все еще не имели политического контроля — власть часто принадлежала мужчинам-родственникам, таким как братья.

Китайская военная деятельница Фу Хао Фото: Википедия

Археологические данные затрудняют предположение о богатстве захоронений как признаке власти. В Чатал-Гьоюк, 9000-летнем эгалитарном сельскохозяйственном поселении на территории современной Турции, исследователи обнаружили матрилокальность с помощью генетики, однако погребальные дары для женщин были более изысканными.

Дуротриги в древней Британии являются еще одним примером: женщин хоронили с большим количеством драгоценностей, чем мужчин, а генетические исследования подтвердили матрилинейную и матрилокальную модель. Римские летописи также отмечали воинственный дух кельтских женщин, а геномные исследования подтверждают их активное сопротивление завоевателям.

Некоторые могилы еще больше размывают гендерные нормы. На островах Силли женщина была похоронена с зеркалом и мечом — предметами, которые традиционно ассоциируются с разными гендерами.

От скифских степей до викингской Скандинавии, ученые обнаруживали могилы женщин-воинов, похороненных с оружием и символами власти, которых часто ошибочно считали мужчинами вплоть до недавнего пересмотра.

Женщины также играли духовную роль: примерами являются татуированная сибирская ледяная дева и палеолитические шаманки. Женщины-охотники также появились в археологических источниках, опровергая стереотип о пассивных собирателях.

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С каждым новым открытием исторический рассказ о четких гендерных ролях ослабевает. По мере того, как исследования продолжают совершенствовать наши инструменты и рамки, становится все более очевидным, что социальные роли формировались обстоятельствами, а не полом.

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