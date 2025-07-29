Никто не знает, почему они там: ученые обнаружили гигантские курганы на дне Боденского озера

Археологи обнаружили таинственную группу каменных курганов под поверхностью Боденского озера, что вызвало вопросы об их происхождении и назначении. Эти сооружения, 60 миллионов камней общим весом 80 000 тонн, простираются по большому участку дна озера вдоль границ Германии, Австрии и Швейцарии.

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Массивные каменные курганы, выстроенные в почти сплошной ряд, простираются на 15 километров между Боттигхофеном и Романсхорном, примерно в 200 метрах от современного берега Боденского озера. Каждый курган, диаметром до тридцати метров и высотой почти два метра, выглядит так, будто построен намеренно, пишет Heritage Daily.

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Симоне Бенгерель из Кантонального управления археологии Тургау руководила ранними исследованиями, которые набрали обороты после того, как во время раскопок вблизи Уттвиля под одним из сооружений удалось обнаружить деревянные колья.

Дальнейшие раскопки вблизи Гюттингена и Кесвиля дали подобные результаты, подтвердив искусственное происхождение этих сооружений. Хотя единичные курганы зафиксированы в записях еще в 1902 году, масштабы этого явления стали понятными лишь после сканирования с высоким разрешением.

С тех пор подобные подводные сооружения находили вдоль баварского берега озера, а также в других водоемах Швейцарии и Австрии. Радиоуглеродное датирование деревянных элементов указывает на их сооружение между 3100 и 3500 годами до н. э., что свидетельствует о том, что они были построены в эпоху неолита.

Несмотря на масштабные исследования таких учреждений, как Бернский университет и Технический университет Дармштадта, точная функция этих сооружений остается неизвестной.

Мартин Вессельс из Института исследований озер подытожил текущий консенсус, сказав: "Мы пришли к выводу, что ничего не знаем".

Ученые имеют несколько теорий, от церемониальных платформ и мест захоронения до оборонительных систем и инструментов для отслеживания движений небесных тел. Одной из самых распространенных идей является то, что курганы могли служить рыбными питомниками, и эта теория рассматривается из-за наличия подобных сооружений в соседних озерах.

Однако сам масштаб — по оценкам, 60 миллионов камней общим весом 80 000 тонн — ставит под сомнение вероятность того, что такая трудоемкая работа выполнялась исключительно для рыбалки. Бенгерель отметил, что необходимые усилия значительно превышали бы любые пищевые выгоды.

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Поскольку сооружения хорошо сохранились и не подвергаются риску естественного разрушения, дальнейшие исследования на данный момент отложены, хотя работа может быть возобновлена позже в этом году.

Назначение курганов остается непонятным, но их размер и однородность указывают на более масштабное значение, которое еще не выяснено.

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