Редкий клад времен Тридцатилетней войны: в медном котле нашли серебряные монеты (фото)

Во время подготовки к строительным работам в Бранденбурге-на-Гаволе, Германия, исследователи обнаружили медный котел с кладом серебряных монет XVII века. Вероятно, клад спрятали примерно в 1634 году, в разгар Тридцатилетней войны, которая опустошила Центральную Европу.

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Раскопки начали в рамках подготовки к строительству новой пристройки к Молодежной художественной галерее Sonnensegel e.V., что дало исследователям возможность изучить остатки бывшего фахверкового дома. Это здание было разрушено почти 400 лет назад, пишет Arkeonews.

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По словам археолога Феликса Бирмана, за первой найденной монетой — швейцарским дикеном 1610 года с изображением святого Освальда — вскоре были найдены еще две: голландский рейхсталер 1618 года и гамбургская городская монета 1634 года с именем императора Священной Римской империи Фердинанда II.

Фото: Stefan Dalitz

Все три монеты, хотя и происходили из разных мест, были похоронены вместе в сосуде, гораздо большем, чем нужно. Эта особенность озадачила экспертов. Почему именно три монеты? Была ли это поспешная попытка скрыть их во время военной паники?

Дополнительные находки с этого места проливают свет на повседневную жизнь в начале 1600-х годов. Разбросанные фрагменты металла и следы пайки свидетельствуют о том, что в доме жил ремесленник — вероятно, кузнец или производитель ремней.

Археологи также обнаружили более древние археологические слои, в частности следы доисторического поселения, датируемого послеледниковой эпохой, и грунтовые структуры XII века.

Фото: Stefan Dalitz

Эти находки свидетельствуют о том, что когда-то церковь Готтарда стояла на возвышении, а прилегающее к ней средневековое кладбище простиралось дальше, чем считалось ранее. Среди могил самое древнее захоронение было найдено в гробу славянского происхождения выдолбленном из ствола дерева.

Хотя монет было немного, они являются ощутимым свидетельством неопределенности и страха, характеризовавших жизнь во время Тридцатилетней войны. Они также дают новое представление о том, как жители Бранденбурга пытались сохранить имущество во времена конфликта.

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В сочетании со свидетельствами о ранних ремеслах и поселениях, эта находка является ценным вкладом в историческую хронику региона — и напоминает нам, что даже самые мелкие предметы могут открыть окна в прошлое.

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