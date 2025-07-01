Один из древнейших музыкальных инструментов: в Иране нашли 8000-летнюю костяную флейту (фото)

Древнюю флейту обнаружили на месте раскопок Сан-е-Чахмак вблизи города Шахруд, расположенного на северо-востоке Ирана, известного своей богатой историей и близостью к Шелковому пути

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Новая инициатива имеет целью расширить доступ общественности к древнему наследию Ирана путем представления археологических артефактов в коротких документальных фильмах. Одним из таких предметов является костяная флейта, которая является одним из древнейших музыкальных инструментов, пишет Arkeonews.

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Раскопки обнаружили одно из древнейших неолитических поселений страны, где и была найдена флейта, вырезанная из кости крупной перелетной птицы.

По словам доктора Ферейдуна Биглари, заместителя директора Национального музея Ирана, флейта имеет четыре отверстия для пальцев и пятое у конца, что свидетельствует о высоком мастерстве изготовления с помощью каменных инструментов.

Эту древнюю флейту обнаружили в 1970-х годах на месте раскопок Сан-э-Чахмак Фото: Tehran Times

"Видимые следы порезов дают уникальное представление о том, как первые люди изготавливали этот инструмент", — сказал Биглари.

Сейчас Национальный музей Ирана сотрудничает с профессиональным музыкантом, чтобы создать функциональную копию из подобных материалов с целью воссоздать звуки, которые когда-то издавал этот предмет.

Эксперты считают, что такие флейты могли выполнять различные функции в ранних обществах, от ритуального использования до общения во время повседневных занятий, таких как выпас скота.

Наличие такого предмета свидетельствует о том, что музыка уже была интегрирована в социальные и культурные практики в неолитический период.

Происхождение флейты из восточного кургана Сан-е-Чахмак, связанного с ранним производством керамики, свидетельствует о развитии сложных обществ того времени.

В отличие от этого, западный курган вскрывает более древние слои, в которых отсутствует керамика, но богатые глиняные постройки и кремневые орудия, что отражает постепенный переход к развитым поселениям.

Сан-е-Чахмак, охватывающий период от 7 до 5 тысячелетия до н. э., документирует эволюцию от докерамических сообществ до ранних халколитических культур.

Артефакты из этого места включают ранние медные инструменты, расписную керамику и стилистические связи с культурой Джейтун в Туркменистане, что свидетельствует о межрегиональных связях.

Как одно из наиболее тщательно раскопанных неолитических мест в северо-восточном Иране, это место дает важное представление о распространении раннего земледелия, гончарства и металлообработки.

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Несколько ключевых предметов из Сан-е-Чахмак, включая костяную флейту, в настоящее время хранятся в неолитической галерее музея Иран Бастан в Тегеране. Музей выставляет эти предметы древней жизни на обозрение общественности, повышая внимание к культурному наследию прошлого.

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