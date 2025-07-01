Один із найдавніших музичних інструментів: в Ірані знайшли 8000-річну кістяну флейту (фото)

Стародавню флейту виявили на місці розкопок Сан-е-Чахмак поблизу міста Шахруд, розташованого на північному сході Ірану, відомого своєю багатою історією та близькістю до Шовкового шляху

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Нова ініціатива має на меті розширити доступ громадськості до стародавньої спадщини Ірану шляхом представлення археологічних артефактів у коротких документальних фільмах. Одним з таких предметів є кістяна флейта, яка є одним з найдавніших музичних інструментів, пише Arkeonews.

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Розкопки виявили одне з найдавніших неолітичних поселень країни, де і була знайдена флейта, вирізана з кістки великої перелітної птиці.

За словами доктора Ферейдуна Бігларі, заступника директора Національного музею Ірану, флейта має чотири отвори для пальців і п'ятий біля кінця, що свідчить про високу майстерність виготовлення за допомогою кам'яних інструментів.

Цю стародавню флейту виявили в 1970-х роках на місці розкопок Сан-е-Чахмак Фото: Tehran Times

"Видимі сліди порізів дають унікальне уявлення про те, як перші люди виготовляли цей інструмент", — сказав Бігларі.

Зараз Національний музей Ірану співпрацює з професійним музикантом, щоб створити функціональну копію з подібних матеріалів з метою відтворити звуки, які колись видавав цей предмет.

Експерти вважають, що такі флейти могли виконувати різні функції в ранніх суспільствах, від ритуального використання до спілкування під час повсякденних занять, таких як випасання худоби.

Наявність такого предмета свідчить про те, що музика вже була інтегрована в соціальні та культурні практики в неолітичний період.

Походження флейти зі східного кургану Сан-е-Чахмак, пов'язаного з раннім виробництвом кераміки, свідчить про розвиток складних суспільств того часу.

На відміну від цього, західний курган розкриває давніші шари, в яких відсутня кераміка, але багаті на глиняні споруди та крем'яні знаряддя, що відображає поступовий перехід до розвинених поселень.

Сан-е-Чахмак, що охоплює період від 7 до 5 тисячоліття до н. е., документує еволюцію від докерамічних спільнот до ранніх халколітичних культур.

Артефакти з цього місця включають ранні мідні інструменти, розписану кераміку та стилістичні зв'язки з культурою Джейтун у Туркменістані, що свідчить про міжрегіональні зв'язки.

Як одне з найбільш ретельно розкопаних неолітичних місць у північно-східному Ірані, це місце дає важливе уявлення про поширення раннього землеробства, гончарства та металообробки.

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Кілька ключових предметів із Сан-е-Чахмак, включаючи кістяну флейту, зараз зберігаються в неолітичній галереї музею Іран Бастан у Тегерані. Музей виставляє ці предмети стародавнього життя на огляд громадськості, підвищуючи увагу до культурної спадщини минулого.

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