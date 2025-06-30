Софійський собор може обвалитися: чому експерти б'ють на сполох (фото)

Софійський собор у Стамбулі стикається з дедалі більшими загрозами для свого існування, оскільки експерти попереджають про ризик обвалу. Без термінових заходів майбутнє 1500-річної пам’ятки може опинитися під загрозою.

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Побудований у 537 році н. е. за часів Візантійської імперії, Софійський собор виконував функції собору, мечеті та музею, а в 2020 році знову став мечеттю, пише Arkeonews.

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Історик Ілбер Ортайлі висловив серйозну стурбованість щодо стану пам'ятки, заявивши, що "фундамент будівлі нестабільний, її коридори порожнисті, і вона отримує більше навантаження, ніж може витримати".

Попри свій світовий статус, пам'ятка не піддавалася комплексній реставрації з XVI століття, коли османський архітектор Мімар Сінан укріпив Софійський собор.

Археологи, екскурсоводи та захисники культурної спадщини зараз вказують на тріщини в колонах, похилі підлоги та пошкоджені мозаїки як ознаки широкомасштабного руйнування, яке погіршується постійним рухом людей та сейсмічною активністю.

Софійський собор може обвалитися Фото: Вікіпедія

Під пам'яткою знаходиться крихка система стародавніх тунелів і слабкий ґрунт, який стає все більш вразливим до землетрусів і щоденних вібрацій від натовпу. Нещодавній землетрус магнітудою 6,5 балів призвів до тимчасового закриття пам'ятки, що свідчить про терміновість загрози.

Екскурсоводи повідомляють про видиме нахилення внутрішніх опор і тріщини в мармурових підлогах. Дехто каже, що руйнування є серйознішим, ніж більшість відвідувачів усвідомлює.

Місцеві гіди повідомляють, що ключові архітектурні особливості зараз недоступні для немусульман, що потенційно відсуває широку світову спільноту від участі в їх збереженні.

Історик мистецтва Гюрол Сьозен наголошує на відповідальності за захист пам'ятки як частини колективної культурної спадщини. Тим часом Незіх Башгелен, провідний археолог і захисник збереження спадщини, закликає до прозорої та науково обґрунтованої системи управління, що включає постійний моніторинг і рішення, прийняті експертами з питань структури, а не політичними органами.

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Стан Софійського собору є відображенням глобальніших напружень між охороною пам'яток і політикою. З огляду на можливість незворотної втрати, вчені сходяться на думці, що негайне відновлення під керівництвом експертів мають вирішальне значення.

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