Софийский собор в Стамбуле сталкивается со все большими угрозами для своего существования, поскольку эксперты предупреждают о риске обвала. Без срочных мер будущее 1500-летнего памятника может оказаться под угрозой.

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Построенный в 537 году н. э. во времена Византийской империи, Софийский собор выполнял функции собора, мечети и музея, а в 2020 году снова стал мечетью, пишет Arkeonews.

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Историк Илбер Ортайли выразил серьезную обеспокоенность относительно состояния памятника, заявив, что "фундамент здания нестабилен, его коридоры полые, и оно получает больше нагрузки, чем может выдержать".

Несмотря на свой мировой статус, памятник не подвергался комплексной реставрации с XVI века, когда османский архитектор Мимар Синан укрепил Софийский собор.

Археологи, экскурсоводы и защитники культурного наследия сейчас указывают на трещины в колоннах, наклонные полы и поврежденные мозаики как признаки широкомасштабного разрушения, которое ухудшается постоянным движением людей и сейсмической активностью.

Софийский собор может обвалиться Фото: Википедия

Под памятником находится хрупкая система древних туннелей и слабая почва, которая становится все более уязвимой к землетрясениям и ежедневным вибрациям от толпы. Недавнее землетрясение магнитудой 6,5 баллов привело к временному закрытию памятника, что свидетельствует о срочности угрозы.

Экскурсоводы сообщают о видимом наклоне внутренних опор и трещинах в мраморных полах. Некоторые говорят, что разрушения серьезнее, чем большинство посетителей осознает.

Местные гиды сообщают, что ключевые архитектурные особенности в настоящее время недоступны для немусульман, что потенциально отодвигает широкое мировое сообщество от участия в их сохранении.

Историк искусства Гюрол Сьозен подчеркивает ответственность за защиту памятника как части коллективного культурного наследия. Между тем Незих Башгелен, ведущий археолог и защитник сохранения наследия, призывает к прозрачной и научно обоснованной системе управления, включающей постоянный мониторинг и решения, принятые экспертами по вопросам структуры, а не политическими органами.

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Состояние Софийского собора является отражением глобальных напряжений между охраной памятников и политикой. Учитывая возможность необратимой потери, ученые сходятся во мнении, что немедленное восстановление под руководством экспертов имеют решающее значение.

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