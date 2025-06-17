Перевернутый крест или молот Тора: в Германии нашли необычный клад викингов (фото)

На севере Германии с помощью металлоискателя обнаружили клад эпохи викингов, проливающий свет на торговые сети, культурные сдвиги и религиозные переходы в X веке.

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Открытие произошло вблизи Хайтаба, где поисковик обнаружил почти 200 предметов, среди которых монеты, слитки и кулон, дизайн которого может указывать на христианскую или скандинавскую религиозную символику, пишет Live Science.

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Сокровище нашел Арьен Шписвинкель, член сертифицированной группы поисковиков в Шлезвиг-Гольштейне, исследуя береговую линию реки Шлей возле Хайтаба, крупного торгового центра викингов.

Поисковик обнаружил почти 200 предметов Фото: ALSH

По словам Бирте Анспаха из Государственного археологического управления, кулон, о котором идет речь, может быть либо крестом, либо незавершенным изображением молота Тора.

"Христианизация была долгим процессом, который охватывал несколько поколений", — отметил Анспач, добавив, что в этот переходный период часто сосуществовали символы обеих религий.

Особая конструкция артефакта, где ушко сидит на более длинном конце креста, позволяет предположить, что его могли носить вверх ногами, что еще больше усложняет интерпретацию.

Сам клад включает кулон, арабские дирхемы, огниво, точильный камень и глиняные черепки Фото: ALSH

Религиозная история Хайтаба отмечена медленной трансформацией. Хотя христианские миссионеры, такие как святой Ансгар, прибыли сюда в IX веке, большинство местного населения продолжало исповедовать нордические верования и в следующем веке.

Такие предметы, как молот Тора оставались широко распространенными как символы преданности старым богам. В то же время, в захоронениях были найдены христианские предметы, что свидетельствует о том, что некоторые люди могли обратиться раньше, чем другие.

Сам клад включает кулон, арабские дирхемы, огниво, точильный камень и глиняные черепки. Эти предметы указывают на активную экономическую деятельность в этом районе и намекают на возможное существование поселения поблизости, хотя это еще не подтверждено.

"Эти находки предлагают захватывающее понимание истории X века — времени интенсивной торговли, культурного обмена и религиозных изменений", — пояснил Анспач.

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Открытие предоставляет новые доказательства того, что побережье Шлеи служило не только торговым путем; оно также могло быть местом культурного слияния и духовной трансформации.

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