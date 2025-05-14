Им тысячи лет: археологи раскопали погребальные урны бронзового века в неповрежденном состоянии (фото)

Готовясь к строительству новой дренажной канавы между городами Мойсбург и Имменбек, Германия, исследователи обнаружили почти 30 погребальных урн позднего бронзового века, которым более 3000 лет. Раскопки проводили археологи из Гамбургского археологического музея, которые были удивлены исключительной сохранностью артефактов.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Команда во главе с районным археологом доктором Йохеном Брандтом обнаружила целостные кремационные урны — редкое явление из-за влияния современного сельского хозяйства. "Впервые за много лет нам удалось найти полное кремационное захоронение на интенсивно обрабатываемом участке", — сказал Брандт.

Урны издавна служили контейнерами для кремированных останков во многих культурах, часто изготавливались из керамики, стекла, металла или камня Фото: Archaeological Museum Hamburg/BU

Многие урны были помещены в ящики из полевого камня и запечатаны большими камнями, что соответствует обычаям захоронения примерно 1200-600 лет до нашей эры. Доктор Брандт добавил: "Обычно, урны почти полностью стали жертвами интенсивного современного сельского хозяйства". Урны содержали преимущественно пепел и мало что другое, хотя исследователи надеются, что дальнейший научный анализ может определить возраст и пол людей.

Урны издавна служили контейнерами для кремированных останков во многих культурах, часто изготавливались из керамики, стекла, металла или камня. Эти сосуды иногда содержали погребальный инвентарь или надписи и отражали социальные, художественные и ритуальные аспекты своего времени.

Многие урны были помещены в ящики из полевого камня и запечатаны большими камнями, что соответствует обычаям захоронения примерно 1200-600 лет до нашей эры Фото: Archaeological Museum Hamburg/BU

Изучая захоронения в урнах, археологи могут реконструировать погребальные традиции и получить представление об обществах, которые их практиковали. В этом случае урны из района Гарбург предлагают редкий и нетронутый взгляд на погребальные обычаи бронзового века.

Эта находка является особенно ценной, учитывая нарушения, вызванные современным сельским хозяйством. Хотя подобные урны были найдены неподалеку в 1930-х годах, недавно найденные захоронения обеспечивают полноценный археологический контекст.

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Раскопки на этом месте совпали с проектом улучшения дренажа, который начался в марте. В рамках этого проекта 35 новых деревьев заменят те, что были удалены во время строительства, которое, как ожидается, продлится около четырех месяцев. Пока идет строительство, археологические полевые работы завершились, и теперь музей ищет финансирование для детального изучения кремированных останков.

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