Артефакты железного века: в Румынии нашли уникальные инструменты дакийских каменотесов (фото)

Старинный известняковый карьер в Румынии принес неожиданную находку: набор из 15 железных каменных инструментов, датируемых доримским железным веком. Эти инструменты позволяют по-новому взглянуть на строительные технологии дакийской цивилизации до того, как римское влияние изменило этот регион.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Открытие было сделано, когда местный житель нашел инструменты, лежавшие возле дерева на краю карьера. Набор весом около 11 килограммов, возможно, был обнаружен и оставлен мародерами, которые недооценили сложность перемещения таких тяжелых предметов. Вскоре коллекцию передали в музей замка Корвин в Хунедоаре.

Археологи, в том числе доктор Хорациу Кочиш, связали инструменты с дакийским периодом, который охватывает II век до н. э. — начало II века н. э. Хотя изъятие набора затрудняет точную датировку, следы в карьере указывают на то, что работы прекратились после ухода римлян в III веке н. э., что подкрепляет доримскую атрибуцию.

Набор включает набор орудий труда: пять двуглавых кирок — две с редкими зубчатыми краями — пять небольших клиньев для раскалывания камня, плоское долото, заостренный инструмент для детальной работы, молоток для точения и портативная полевая наковальня. Эти инструменты представляют все этапы работы каменщика: от раскалывания до заточки и отделки.

Набор включает набор орудий труда: пять двуглавых кирок — две с редкими зубчатыми краями — пять небольших клиньев для раскалывания камня, плоское долото, заостренный инструмент для детальной работы, молоток для точения и портативную полевую наковальню Фото: Aurora Pețan

Особый интерес вызывают зубчатые кирки, которые считаются дакийским новшеством. Их дизайн, вероятно, помог создать призматические блоки, которые можно увидеть в фортификационной архитектуре дакийских крепостей.

Небольшой размер клиньев, некоторые из которых весят всего 150 граммов, указывает на то, что их использовали для работы с более мягким известняком или меньшими блоками. Доказательства в карьере — такие как соответствующие гнезда для клиньев в частично расколотом камне — указывают на стандартизированные методы.

Это может указывать на командный рабочий процесс с взаимозаменяемыми инструментами, или на то, что набор инструментов когда-то принадлежал мастеру-каменщику. Наличие точильных инструментов, особенно редкой полевой наковальни, является необычной для карьера и свидетельствует о том, что рабочие точили зубила на месте для поддержания производительности. Подобные наковальни были задокументированы только в римской Галлии и Британии, где они были связаны с сельским хозяйством, а не строительством.

Размер и форма инструментов позволяют предположить, что основным их назначением была детальная обработка, а не первичная добыча блоков. Известняк из Магура Келанулуй перевозили на расстояние более 25 километров для строительства крупных дакийских памятников, таких как Сармизегетуша Регия, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Особый интерес вызывают зубчатые кирки, которые считаются дакийским новшеством Фото: Aurora Pețan

Карьер, площадью около 30 гектаров, имеет признаки внезапного запустения, вероятно, в результате римского завоевания около 102 г. н. э. Следы от инструментов и незавершенные блоки остаются разбросанными по всему объекту, сохранены и теперь нанесены на карту с помощью современной технологии LiDAR.

Почему инструменты были похоронены, остается неопределенным. Некоторые исследователи считают, что они были спрятаны во время конфликта, возможно, во время римского вторжения. Другая возможность заключается в том, что каменщик намеревался вернуться за ними, но так и не вернулся.

Несмотря на некоторые римские особенности в дизайне инструментов, анализ свидетельствует в пользу дакийского происхождения. Бездействие каменоломни во времена римского господства и прекращение местного строительства из резного камня после завоевания подтверждают этот вывод.

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