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Технологии и наука

Путь к древней крепости: археологи откопали нечто необычное в Синайской пустыне (фото)

египет раскопки археология крепость история сооружение пустыня
Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities | На севере Синайской пустыни в Египте археологи обнаружили дорогу к древней крепости

На севере Синайской пустыни в Египте археологи обнаружили дорогу к древней крепости, возле которой более 2000 лет назад росли 500 деревьев. Это открытие было сделано во время недавних раскопок, которые имели целью исследовать архитектурную эволюцию этого места и окружающую среду.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Это место, известное как Телль-Абу-Сайфи, было активным во времена Птолемеев (около 304-30 гг. до н. э.) и римского периода (около 30 г. до н. э. — 642 г. н. э.). Хотя сам памятник известен уже несколько десятилетий, новые детали помогают экспертам лучше понять, как он функционировал в критические периоды истории Египта.

По данным египетского Министерства туризма и древностей, археологи нашли доказательства существования 500 обмазанных глиной посадочных кругов, вдоль главной дороги, ведущей ко входу в крепость. В них должны были расти деревья, имевшие как практическое, так и, возможно, церемониальное или символическое значение.

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Археологи нашли доказательства существования 500 обмазанных глиной посадочных кругов, вдоль главной дороги, ведущей ко входу в крепость
Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

В эту эпоху Египтом правили Птолемей I, бывший полководец Александра Македонского, и его преемники. Сооружение также использовалось под римским контролем.

Крепость окружал ров глубиной более 2 метров, вероятно, предназначенный для обороны от таких угроз, как империя Селевкидов, внутренние восстания и расширение Римской республики.

Элизабет Маколей, профессор классического периода в Высшем центре Городского университета Нью-Йорка, отметила, что масштабные посадки не были чем-то необычным для того периода.

"500 деревьев было бы много, но мы имеем свидетельства из папирусов и археологии о масштабном выращивании растений, в частности виноградных лоз, фруктовых и декоративных деревьев в Птолемеевском Египте", — сказала она.

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Кроме этих находок, исследователи обнаружили жилые помещения для солдат, дорогу длиной 100 метров и шириной 11 метров, вымощенную известняком, а также четыре угла того, что, возможно, является более старой, неидентифицированной постройкой
Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Наличие остатков корней может подтвердить назначение этих посадочных кругов и, возможно, выявить виды деревьев, которые когда-то там росли. Кроме этих находок, исследователи обнаружили жилые помещения для солдат, дорогу длиной 100 метров и шириной 11 метров, вымощенную известняком, а также четыре угла того, что, возможно, является более старой, неидентифицированной постройкой.

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Дальнейшие исследования в Телль-Абу-Сайфе могут открыть новые знания о том, как древние египтяне организовывали свою армию, взаимодействовали с окружающей средой и приспосабливались к многовековым политическим изменениям.

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