Раскопки Августы Раурики: в Швейцарии обнаружили древнеримскую дорогу и редкие артефакты (фото)
Недавние археологические раскопки в Кайзераугсте, Швейцария, обнаружили хорошо сохранившуюся римскую дорогу, а также захоронения младенцев и редкие личные вещи. Исследования, проведенные накануне строительных работ, предоставили ценную информацию о структуре и прошлом римского города Августы Раурики, основанного в 44 году до н. э.
Об этом пишет Arkeonews.
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С мая 2024 по март 2025 года под руководством Кантонального департамента археологии Ааргау раскопки были сосредоточены на части нижнего города Августы Раурики возле позднеримского захоронения.
Команда обнаружила римскую дорогу шириной 4 метра, окруженную дренажными канавами и портиками, а также остатки двух зданий, которые, как полагают, были узкими жилыми помещениями, типичными для римских провинциальных городов.
"Дорога и прилегающие к ней сооружения дают детальный снимок римской планировки и жилой архитектуры", — пояснила главный археолог доктор Регула Фрей-Штольба.
За этими домами археологи нашли выложенные камнем камеры, которые, вероятно, использовались как туалеты или для хранения, а также несколько детских могил. Такая практика захоронения, которая часто встречается в римском быту, отражала как эмоциональные, так и практические решения во времена высокой детской смертности.
Археологические слои указывают на то, что этот район использовался с конца I до III века нашей эры, а позднеримские артефакты, такие как монеты, свидетельствуют о постоянной активности. Среди наиболее впечатляющих находок — бронзовая статуэтка пантеры, вотивный объект из туфа и декоративное веретено из мозаичного стекла — предметы, которые дают представление о религиозных обычаях и повседневной жизни.
Все находки были внесены непосредственно в базу данных, что повысило скорость и точность документирования. По мнению команды археологов, этот метод может служить моделью для будущих раскопок как в пределах кантона, так и за его пределами.Важно
Проект дал новое понимание структуры и социальных практик Августы Раурики, усиливая ее роль как важного и хорошо сохранившегося примера римской цивилизации к северу от Альп.
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