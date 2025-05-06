Раскопки Августы Раурики: в Швейцарии обнаружили древнеримскую дорогу и редкие артефакты (фото)

Недавние археологические раскопки в Кайзераугсте, Швейцария, обнаружили хорошо сохранившуюся римскую дорогу, а также захоронения младенцев и редкие личные вещи. Исследования, проведенные накануне строительных работ, предоставили ценную информацию о структуре и прошлом римского города Августы Раурики, основанного в 44 году до н. э.

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Об этом пишет Arkeonews.

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С мая 2024 по март 2025 года под руководством Кантонального департамента археологии Ааргау раскопки были сосредоточены на части нижнего города Августы Раурики возле позднеримского захоронения.

Команда обнаружила римскую дорогу шириной 4 метра, окруженную дренажными канавами и портиками, а также остатки двух зданий, которые, как полагают, были узкими жилыми помещениями, типичными для римских провинциальных городов.

За этими домами археологи нашли выложенные камнем камеры, которые, вероятно, использовались как туалеты или для хранения, а также несколько детских могил Фото: Kanton Aargau

"Дорога и прилегающие к ней сооружения дают детальный снимок римской планировки и жилой архитектуры", — пояснила главный археолог доктор Регула Фрей-Штольба.

За этими домами археологи нашли выложенные камнем камеры, которые, вероятно, использовались как туалеты или для хранения, а также несколько детских могил. Такая практика захоронения, которая часто встречается в римском быту, отражала как эмоциональные, так и практические решения во времена высокой детской смертности.

Среди наиболее впечатляющих находок — бронзовая статуэтка пантеры Фото: Kanton Aargau

Археологические слои указывают на то, что этот район использовался с конца I до III века нашей эры, а позднеримские артефакты, такие как монеты, свидетельствуют о постоянной активности. Среди наиболее впечатляющих находок — бронзовая статуэтка пантеры, вотивный объект из туфа и декоративное веретено из мозаичного стекла — предметы, которые дают представление о религиозных обычаях и повседневной жизни.

Все находки были внесены непосредственно в базу данных, что повысило скорость и точность документирования. По мнению команды археологов, этот метод может служить моделью для будущих раскопок как в пределах кантона, так и за его пределами.

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Проект дал новое понимание структуры и социальных практик Августы Раурики, усиливая ее роль как важного и хорошо сохранившегося примера римской цивилизации к северу от Альп.

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