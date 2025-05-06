Розкопки Августи Рауріки: у Швейцарії виявили давньоримську дорогу та рідкісні артефакти (фото)

Нещодавні археологічні розкопки у Кайзераугсті, Швейцарія, виявили добре збережену римську дорогу, а також поховання немовлят і рідкісні особисті речі. Дослідження, проведені напередодні будівельних робіт, надали цінну інформацію про структуру і минуле римського міста Августи Рауріки, заснованого в 44 році до н. е.

Related video

Про це пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

З травня 2024 по березень 2025 року під керівництвом Кантонального департаменту археології Ааргау розкопки були зосереджені на частині нижнього міста Августи Рауріки біля пізньоримського поховання.

Команда виявила римську дорогу шириною 4 метри, оточену дренажними канавами та портиками, а також залишки двох будівель, які, як вважають, були вузькими житловими приміщеннями, типовими для римських провінційних міст.

За цими будинками археологи знайшли викладені каменем камери, які, ймовірно, використовувалися як туалети або для зберігання, а також кілька дитячих могил Фото: Kanton Aargau

"Дорога та прилеглі до неї споруди дають детальний знімок римського планування та житлової архітектури", — пояснила головний археолог доктор Регула Фрей-Штольба.

За цими будинками археологи знайшли викладені каменем камери, які, ймовірно, використовувалися як туалети або для зберігання, а також кілька дитячих могил. Така практика поховання, яка часто зустрічається в римському побуті, відображала як емоційні, так і практичні рішення в часи високої дитячої смертності.

Серед найбільш вражаючих знахідок — бронзова статуетка пантери Фото: Kanton Aargau

Археологічні шари вказують на те, що цей район використовувався з кінця I до III століття нашої ери, а пізньоримські артефакти, такі як монети, свідчать про постійну активність. Серед найбільш вражаючих знахідок — бронзова статуетка пантери, вотивний об'єкт з туфу та декоративне веретено з мозаїчного скла — предмети, які дають уявлення про релігійні звичаї та повсякденне життя.

Всі знахідки були внесені безпосередньо в базу даних, що підвищило швидкість і точність документування. На думку команди археологів, цей метод може слугувати моделлю для майбутніх розкопок як у межах кантону, так і за його межами.

Важливо

Шість скарбів та тисячі років історії: угорські археологи розповіли про масштабні розкопки (фото)

Проєкт дав нове розуміння структури та соціальних практик Августи Рауріки, посилюючи її роль як важливого і добре збереженого прикладу римської цивілізації на північ від Альп.

Раніше Фокус писав про колекцію з десяти пістолів XVIII століття, яка нещодавно повернулася до Шотландії. Ці артефакти виготовили у Дуні, селі відомому своїми зброярами.

Також ми розповідали про рідкісні англосаксонські артефакти, знайдені у Західному Вілтширі, Англія. Знахідку вже визнали скарбом національного значення.