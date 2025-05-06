Розкопки Августи Рауріки: у Швейцарії виявили давньоримську дорогу та рідкісні артефакти (фото)
Нещодавні археологічні розкопки у Кайзераугсті, Швейцарія, виявили добре збережену римську дорогу, а також поховання немовлят і рідкісні особисті речі. Дослідження, проведені напередодні будівельних робіт, надали цінну інформацію про структуру і минуле римського міста Августи Рауріки, заснованого в 44 році до н. е.
Про це пише Arkeonews.
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З травня 2024 по березень 2025 року під керівництвом Кантонального департаменту археології Ааргау розкопки були зосереджені на частині нижнього міста Августи Рауріки біля пізньоримського поховання.
Команда виявила римську дорогу шириною 4 метри, оточену дренажними канавами та портиками, а також залишки двох будівель, які, як вважають, були вузькими житловими приміщеннями, типовими для римських провінційних міст.
"Дорога та прилеглі до неї споруди дають детальний знімок римського планування та житлової архітектури", — пояснила головний археолог доктор Регула Фрей-Штольба.
За цими будинками археологи знайшли викладені каменем камери, які, ймовірно, використовувалися як туалети або для зберігання, а також кілька дитячих могил. Така практика поховання, яка часто зустрічається в римському побуті, відображала як емоційні, так і практичні рішення в часи високої дитячої смертності.
Археологічні шари вказують на те, що цей район використовувався з кінця I до III століття нашої ери, а пізньоримські артефакти, такі як монети, свідчать про постійну активність. Серед найбільш вражаючих знахідок — бронзова статуетка пантери, вотивний об'єкт з туфу та декоративне веретено з мозаїчного скла — предмети, які дають уявлення про релігійні звичаї та повсякденне життя.
Всі знахідки були внесені безпосередньо в базу даних, що підвищило швидкість і точність документування. На думку команди археологів, цей метод може слугувати моделлю для майбутніх розкопок як у межах кантону, так і за його межами.Важливо
Проєкт дав нове розуміння структури та соціальних практик Августи Рауріки, посилюючи її роль як важливого і добре збереженого прикладу римської цивілізації на північ від Альп.
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