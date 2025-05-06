Має національне значення: в Англії знайшли рідкісний англосаксонський скарб (фото)

Нещодавня знахідка на південному заході Англії привернула увагу всієї країни після того, як двоє пошуковців виявили англосаксонський скарб за допомогою металошукача. Вчені вважають, що виявлені артефакти є скарбом національного значення.

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Про це пише Heritage Daily.

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Перший об'єкт знайшов Пол Гулд на зльоті, проведеному 9-ю регіональною групою металошукачів у Західному Вілтширі. Після дня, що минув без особливих подій, Гулд, повертаючись до свого автомобіля, вловив сильний сигнал і знайшов золотий предмет інкрустований гранатами, який пізніше був ідентифікований як сплюснутий перстень.

Неподалік від цього місця Крістофер Філіпс знайшов другий артефакт: тонко зроблену голову ворона із золота, з детальною філігранною роботою та очима, інкрустованими гранатами, а дзьоб має тонко пророблені ніздрі. Близьке розташування та стилістична схожість об'єктів спонукали організаторів заходу припинити подальші пошуки та повідомити офіцера зв'язку зі знахідками у Вілтширі.

В англосаксонській та скандинавській поезії круки вважалися символами долі та смерті, їх часто зображували такими, що живляться мертвими після битви Фото: FB-сторінка Searcher

Матеріали та майстерність виготовлення дозволяють припустити, що обидва об'єкти датуються VI-VIII століттями нашої ери. Гранати широко використовувалися в англосаксонських прикрасах тієї епохи, а мотив ворона має глибоке символічне значення.

В англосаксонській та скандинавській поезії круки вважалися символами долі та смерті, їх часто зображували такими, що живляться мертвими після битви. Хоч і рідко, але подібні мотиви з'являються у таких престижних знахідках, як Саттон-Ху та Стаффордширські скарби, зокрема, у вигляді очей та дзьобів, що нагадують круків.

Враховуючи контекст і художнє виконання, дослідники вважають, що ці предмети могли колись бути частинами церемоніальної посудини для пиття або декоративним оздобленням шолома, можливо, під впливом як англо-, так і скандинавського дизайну. Зараз артефакти проходять подальший аналіз, а археологи відзначають їхню культурну та історичну важливість.

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Це відкриття пропонує цінний погляд на ранньосередньовічні системи вірувань та елітне ремесло. Знахідка демонструє наскільки багато ранньої історії Британії залишається прихованою під поверхнею, чекаючи на те, щоб її віднайшли.

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