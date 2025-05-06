Имеет национальное значение: в Англии нашли редкий англосаксонский клад (фото)

Недавняя находка на юго-западе Англии привлекла внимание всей страны после того, как двое поисковиков обнаружили англосаксонский клад с помощью металлоискателя. Ученые считают, что обнаруженные артефакты являются сокровищем национального значения.

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Об этом пишет Heritage Daily.

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Первый объект нашел Пол Гулд на слете, проводимом 9-й региональной группой металлоискателей в Западном Уилтшире. После дня, прошедшего без особых событий, Гулд, возвращаясь к своему автомобилю, уловил сильный сигнал и нашел золотой предмет инкрустированный гранатами, который позже был идентифицирован как сплюснутый перстень.

Недалеко от этого места Кристофер Филипс нашел второй артефакт: тонко сделанную голову ворона из золота, с детальной филигранной работой и глазами, инкрустированными гранатами, а клюв имеет тонко проработанные ноздри. Близкое расположение и стилистическое сходство объектов побудили организаторов мероприятия прекратить дальнейшие поиски и сообщить офицеру связи с находками в Уилтшире.

В англосаксонской и скандинавской поэзии вороны считались символами судьбы и смерти, их часто изображали питающимися мертвыми после битвы Фото: FB-страница Searcher

Материалы и мастерство изготовления позволяют предположить, что оба объекта датируются VI-VIII веками нашей эры. Гранаты широко использовались в англосаксонских украшениях той эпохи, а мотив ворона имеет глубокое символическое значение.

В англосаксонской и скандинавской поэзии вороны считались символами судьбы и смерти, их часто изображали питающимися мертвыми после битвы. Хотя и редко, но подобные мотивы появляются в таких престижных находках, как Саттон-Ху и Стаффордширские сокровища, в частности, в виде глаз и клювов, напоминающих ворон.

Учитывая контекст и художественное исполнение, исследователи считают, что эти предметы могли когда-то быть частями церемониального сосуда для питья или декоративной отделкой шлема, возможно, под влиянием как англо-, так и скандинавского дизайна. Сейчас артефакты проходят дальнейший анализ, а археологи отмечают их культурную и историческую важность.

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Это открытие предлагает ценный взгляд на раннесредневековые системы верований и элитное ремесло. Находка демонстрирует насколько много ранней истории Британии остается скрытой под поверхностью, ожидая того, чтобы ее нашли.

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