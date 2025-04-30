Нетипичные артефакты: археологи сделали неожиданное открытие на юге Израиля (фото)

В древнем месте Хирбат-Ибрейка на юге Израиля археологи обнаружили четыре бронзовых диска, украшенных львиными головами. Открытие произошло во время спасительных раскопок гробницы римской эпохи, проводившихся в преддверии инфраструктурных работ в регионе.

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Об этом пишет Arkeonews.

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По словам исследователей из Управления древностей Израиля, бронзовые диски с львиными головами обнаружили в одной из восьми цистовых могил вблизи запланированного строительства Восточной железной дороги. Артефакты, на каждом из которых изображена голова льва в высоком рельефе, отличаются от подобных находок по всему римскому миру.

В то время как мотивы льва обычно включают кольца, зажатые в пасти, эти диски имели кольца, прикрепленные к верхней части головы льва, что считается уникальной деталью.

"Отдельное расположение кольца может указывать на другое символическое или функциональное назначение", — отметила доктор Рина Авнер, ведущий археолог проекта. Ученые считают, что когда-то диски были прикреплены к деревянному гробу железными гвоздями, фрагменты которых были найдены рядом с ручками.

Дизайн и расположение бронзовых колец указывают на то, что они могли играть практическую роль в перемещении гроба. Исследователи считают, что четыре ручки — по две на каждой длинной стороне — могли содержать деревянные палки, которые помогали поднимать или опускать гроб.

Дизайн и расположение бронзовых колец указывают на то, что они могли играть практическую роль в перемещении гроба Фото: D. Gazit/IAA

Но только функция не объясняет их необычного вида. В римском и греко-римском мирах львы имели глубокое символическое значение, часто ассоциируясь с властью, защитой и благородством. Их присутствие в контексте захоронения могло отражать статус умершего или выступать в роли духовного защитника.

Подобные артефакты находили по всему региону. Государственная сокровищница Израиля хранит 40 образцов бронзовых дисков с головами львов, с заметной концентрацией в таких местах, как Рамат-Эфраим, Нетания (четыре предмета), Бен-Ами (двенадцать предметов) и Тель-Дор (четыре предмета). Как и в Хирбат-Ибрейка, многие из них имели кольцо, прикрепленное к макушке льва.

Их концентрация в этой местности указывает на локальную производственную традицию, хотя точное местонахождение мастерской остается неизвестным. Недавние находки помогают расширить известный ареал этих артефактов на равнину Шарон и Эмек-Хефер.

Символическая и культурная принадлежность дисков с львиными головами все еще обсуждается. Хотя львы появляются на самарийских монетах персидского периода и иногда ассоциируются с самарянами в древних текстах, религиозные ограничения на изображение животных делают тесную связь маловероятной.

Другая теория связана с римским культом Митры, популярным среди солдат, который, как известно, включал львов в свою иконографию. Однако прямой связи между артефактами из Хирбат-Ибрейки и митраистскими практиками пока не обнаружено.

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Независимо от точного культурного происхождения, содержание захоронения свидетельствует о ритуальном или символическом намерении и намекает на важность похороненных в нем лиц. Рукоятки с львиными головами из Хирбат-Ибрейка — это больше, чем декоративные элементы; они дают ценное представление о региональных традициях и маркеры статуса в римской Палестине.

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