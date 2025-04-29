Один из лучших среди найденных: на западе Турции раскопали древний артефакт

Археологи, работающие в древнем городе Стратоникея на юго-западе Турции, раскопали 2000-летний саркофаг. Это захоронение римской эпохи раскрывает новые подробности культурного и исторического значения региона во времена Римской империи.

Related video

Об этом пишет Heritage Daily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Раскопки под руководством профессора Билала Согута из Университета Памуккале обнаружили богато украшенный саркофаг в районе агоры, некогда бывшей социальным и политическим центром Стратоникеи. Основанный селевкидским царем Антиохом I Сотером в III веке до н. э. и названный в честь его жены царицы Стратоники, город процветал во времена римского господства.

Он стал известным благодаря своей монументальной архитектуре и ассоциации с гладиаторами, благодаря чему получил прозвище "Город гладиаторов". Профессор Согут отметил: "Этот саркофаг является одним из лучших примеров украшенных саркофагов, как со стороны разнообразия фигур, так и со стороны четкости, с которой мы можем определить его возраст".

Саркофаг украшен детальной резьбой, включая гирлянды, головы баранов на каждом углу, головы быков вдоль узких сторон и изображение Эроса — римского бога, который ассоциировался с любовью и желанием. Эти особенности свидетельствуют о высоком качестве местного мастерства и отражают художественные стили римской императорской эпохи.

Важно

Чрезвычайно редкая находка: в Чехии обнаружили золотой клад начала XX века (фото)

Стратоникеи сейчас внесен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО в Турции, а эта последняя находка является частью текущего проекта "Наследие для будущего", направленного на сохранение ключевых археологических объектов по всей стране. Открытие не только добавляет исторического богатства Стратоникеи, но и демонстрирует длительное наследие римского влияния в регионе.

Ранее Фокус писал об открытии в Инвернессе, Шотландия. Во время раскопок ученые обнаружили древние сооружения и артефакты, которым тысячи лет.

Также мы рассказывали о том, как маскировались ниндзя. Вопреки распространенному мнению, они не надели черную одежду и маски.