Совсем не как в фильмах: как на самом деле одевались ниндзя
Когда мы думаем о ниндзя, на ум приходит образ незаметной фигуры, полностью одетой в черное, но исторические свидетельства раскрывают другую историю. Исследователи изучали древние тексты и консультировались с экспертами, чтобы раскрыть правду о том, как одевались шиноби, начиная со времен их появления и заканчивая деятельностью в конце XIX века.
Об этом пишет Live Science.
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Такие эксперты, как Балаж Сабо из Университета Этвеша Лоранда и переводчик Эрик Шахан, объясняют, что ниндзя больше полагались на маскировку, чем на эффектный черный наряд. "Разведчики, которые наблюдали за вражеским лагерем, очевидно, носили простую крестьянскую или купеческую одежду", — пояснил Сабо, отметив, что им нужно было слиться с повседневным окружением.
Шахан поддержал эту мысль, объяснив, что ниндзя носили одежду, соответствующую среде, в которую они проникали, а иногда даже имели при себе обычные вещи, чтобы избежать подозрений. Популярный образ ниндзя в черном капюшоне на самом деле происходит из японского кукольного театра, где исполнители в черной одежде действовали на сцене невидимыми. По мнению археолога Ивата Акихиро из Музея истории и фольклора префектуры Сайтама, во время открытого боя ниндзя, скорее всего, носили простые, очень мобильные доспехи.
Трактат XVII века "Сёнки", написанный Натори Масадзуми, содержит подробное руководство по технике ниндзя. Масазуми подчеркивал важность адаптации маскировки, рекомендуя такие роли, как странствующие монахи или торговцы, в зависимости от ситуации. Он советовал использовать такие аксессуары, как амигаса — соломенная шляпа, которая скрывала лицо, что облегчало незаметное наблюдение за окружающими.
Плащ или дождевик помогал ниндзя быстро менять маскировку, а универсальные куски ткани служили для различных целей — от поясов до масок для лица. Масадзуми подчеркивал, что цвета одежды должны соответствовать окружающей среде, подчеркивая важность наблюдательности и адаптивности для достижения успеха в шпионаже.Важно
Понимание истинного облика и практик ниндзя дает более достоверное представление об их навыках и тактике выживания. Вместо того, чтобы быть мистическими воинами, окутанными тайной, они были мастерами маскировки, стратегического планирования и быстрого мышления.
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