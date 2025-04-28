Совсем не как в фильмах: как на самом деле одевались ниндзя

Когда мы думаем о ниндзя, на ум приходит образ незаметной фигуры, полностью одетой в черное, но исторические свидетельства раскрывают другую историю. Исследователи изучали древние тексты и консультировались с экспертами, чтобы раскрыть правду о том, как одевались шиноби, начиная со времен их появления и заканчивая деятельностью в конце XIX века.

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Об этом пишет Live Science.

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Такие эксперты, как Балаж Сабо из Университета Этвеша Лоранда и переводчик Эрик Шахан, объясняют, что ниндзя больше полагались на маскировку, чем на эффектный черный наряд. "Разведчики, которые наблюдали за вражеским лагерем, очевидно, носили простую крестьянскую или купеческую одежду", — пояснил Сабо, отметив, что им нужно было слиться с повседневным окружением.

Шахан поддержал эту мысль, объяснив, что ниндзя носили одежду, соответствующую среде, в которую они проникали, а иногда даже имели при себе обычные вещи, чтобы избежать подозрений. Популярный образ ниндзя в черном капюшоне на самом деле происходит из японского кукольного театра, где исполнители в черной одежде действовали на сцене невидимыми. По мнению археолога Ивата Акихиро из Музея истории и фольклора префектуры Сайтама, во время открытого боя ниндзя, скорее всего, носили простые, очень мобильные доспехи.

Трактат XVII века "Сенки", написанный Натори Масадзуми, содержит подробное руководство по технике ниндзя Фото: Wikimedia Commons

Трактат XVII века "Сёнки", написанный Натори Масадзуми, содержит подробное руководство по технике ниндзя. Масазуми подчеркивал важность адаптации маскировки, рекомендуя такие роли, как странствующие монахи или торговцы, в зависимости от ситуации. Он советовал использовать такие аксессуары, как амигаса — соломенная шляпа, которая скрывала лицо, что облегчало незаметное наблюдение за окружающими.

Плащ или дождевик помогал ниндзя быстро менять маскировку, а универсальные куски ткани служили для различных целей — от поясов до масок для лица. Масадзуми подчеркивал, что цвета одежды должны соответствовать окружающей среде, подчеркивая важность наблюдательности и адаптивности для достижения успеха в шпионаже.

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Понимание истинного облика и практик ниндзя дает более достоверное представление об их навыках и тактике выживания. Вместо того, чтобы быть мистическими воинами, окутанными тайной, они были мастерами маскировки, стратегического планирования и быстрого мышления.

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