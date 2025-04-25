Демонстрирует плавный переход: археологи обнаружили уникальный артефакт времен мезолита

Недавно откопанная каменная фигура в пещере на западе Азербайджана меняет представление исследователей о культурном и символическом переходе от мезолита к неолиту на Южном Кавказе. Датированный между 6400 и 6100 годами до н. э., артефакт демонстрирует то, как развивались художественные традиции неолита в регионе.

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Об этом пишет Heritage Daily.

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По словам археологов, участвующих в раскопках в пещере Дамджили, объект, похоже, изображает человеческую фигуру, вырезанную из речного камня. Стилизованная резьба включает элементы, напоминающие волосы, пояс и, возможно, набедренную повязку, но не имеет никаких гендерных признаков, которые можно было бы идентифицировать.

Это контрастирует с более известными глиняными фигурками периода неолита, которые являются преимущественно стилизованными сидячими женскими фигурками. Элвин Джафарзаде, соавтор исследования, отметил, что вертикальное положение, использование камня и упрощенный стиль указывают на другую культурную традицию.

"Фигурка противоречит представлению о том, что символические изображения стали распространенными только в эпоху неолита", — отметил Джаафарзаде.

Эту фигурку связывают с ранней культурой Шомутепе, которая занимала территории, включавшие долину Средней Куры, Араратскую долину и Нахичеванскую равнину.

В отличие от своих неолитических преемников, которые работали преимущественно с глиной, эти ранние сообщества использовали камень, что, возможно, свидетельствует не только о материальной доступности, но и об отдельной художественной линии.

Отсутствие гендерных маркеров также намекает на различные символические или ритуальные цели. Исследователи утверждают, что мезолитические обычаи не были резко заменены, а постепенно слились с неолитическими элементами. Этот сдвиг ознаменовал процесс выборочного принятия, а не полной культурной перестройки.

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Эта находка является важной, поскольку ставит под сомнение давние предположения о том, как развивалась символическая культура в доисторических обществах.

С появлением новых свидетельств становится все понятнее, что культурные изменения не были внезапными, а имели многоуровневый и сложный характер, обусловленный как внутренней преемственностью, так и внешним влиянием.

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