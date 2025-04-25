Демонструє плавний перехід: археологи виявили унікальний артефакт часів мезоліту

Нещодавно відкопана кам'яна фігура в печері на заході Азербайджану змінює уявлення дослідників про культурний і символічний перехід від мезоліту до неоліту на Південному Кавказі. Датований між 6400 та 6100 роками до н. е., артефакт демонструє те, як розвивалися мистецькі традиції неоліту в регіоні.

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Про це пише Heritage Daily.

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За словами археологів, які беруть участь у розкопках у печері Дамджілі, об'єкт, схоже, зображує людську фігуру, вирізану з річкового каменю. Стилізоване різьблення включає елементи, що нагадують волосся, пояс і, можливо, набедренну пов'язку, але не має жодних гендерних ознак, які можна було б ідентифікувати.

Це контрастує з більш відомими глиняними фігурками періоду неоліту, які є переважно стилізованими сидячими жіночими фігурками. Елвін Джафарзаде, співавтор дослідження, зазначив, що вертикальне положення, використання каменю і спрощений стиль вказують на іншу культурну традицію.

"Фігурка суперечить уявленню про те, що символічні зображення стали поширеними лише в епоху неоліту", — зазначив Джаафарзаде.

Цю фігурку пов'язують з ранньою культурою Шомутепе, яка займала території, що включали долину Середньої Кури, Араратську долину та Нахічеванську рівнину.

На відміну від своїх неолітичних наступників, які працювали переважно з глиною, ці ранні спільноти використовували камінь, що, можливо, свідчить не лише про матеріальну доступність, але й про окрему мистецьку лінію.

Відсутність гендерних маркерів також натякає на різні символічні чи ритуальні цілі. Дослідники стверджують, що мезолітичні звичаї не були різко замінені, а поступово злилися з неолітичними елементами. Цей зсув ознаменував процес вибіркового прийняття, а не повної культурної перебудови.

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Ця знахідка є важливою, оскільки ставить під сумнів давні припущення про те, як розвивалася символічна культура в доісторичних суспільствах.

З появою нових свідчень стає дедалі зрозуміліше, що культурні зміни не були раптовими, а мали багаторівневий і складний характер, зумовлений як внутрішньою спадкоємністю, так і зовнішнім впливом.

Раніше Фокус писав про нові відкриття у древній столиці Лінкестісу. Вчені вважають, що саме тут народилася жінка, тісно пов'язана з Александром Македонським.

Також ми розповідали про неочікуване відкриття у Шотландії. Під час розкопок вчені виявили стародавні споруди та артефакти, яким тисячі років.