Ще не всі відкриття: древня столиця Лінкестісу насправді пов'язана з Македонським (фото)

У віддаленому районі Північної Македонії археологи виявили втрачене місто Лінкус, яке було столицею стародавнього королівства Лінкестіс. Проте на цьому відкриття не закінчилися: вчені вважають, що зможуть точно визначити місце народження ключової фігури в родоводі Александра Македонського.

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Про це пише Live Science.

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Дослідницька група на чолі з археологами, серед яких Енгін Насух з Національного інституту Македонії та музею Бітола, нещодавно підтвердила, що обстеження виявило значні міські об'єкти, такі як акрополь площею близько 7 акрів, залишки текстильної майстерні, театру та численні предмети побуту.

Серед знахідок були монети, глиняний посуд, ігрові фігурки та навіть глиняний театральний квиток Фото: Cal Poly Humboldt's Cultural Resources Facility

Серед знахідок були монети, глиняний посуд, ігрові фігурки та навіть глиняний театральний квиток. Особливу увагу привернула монета, датована між 325 і 323 роками до н. е., що свідчить про те, що місто існувало ще за життя Александра — всупереч попереднім уявленням про його заснування в епоху Філіпа V.

Лінкестіс був скромним, але стратегічно важливим царством, яке стало частиною Македонської імперії за царя Філіпа II, батька Александра Великого. Історичні перекази свідчать, що Еврідіка I, мати Філіпа, можливо, народилася в Лінкусі, що посилює аргументи на користь його історичної важливості. Хоча це місце було вперше виявлене у 1966 році, вважалося, що це був військовий форпост, доки нещодавні дослідження не змінили цю думку.

Особливу увагу привернула монета, датована між 325 і 323 роками до н. е., що свідчить про те, що місто існувало ще за життя Александра Фото: Cal Poly Humboldt's Cultural Resources Facility

Окрім можливого зв'язку з предками Александра, на цьому місці були виявлені артефакти з набагато більш ранніх часів: знаряддя праці бронзової доби і фрагменти кераміки, що свідчать про людську діяльність, яка тривала понад три тисячоліття.

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Команда планує продовжити розкопки, сподіваючись зібрати докупи більше інформації про забуте минуле регіону. За словами Насуха, стародавня Македонія відіграла важливу роль у формуванні культурних зв'язків та обміну, які резонують і сьогодні.

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