Втрачена столиця древнього королівства: археологи зробили неймовірне відкриття у Північній Македонії

Під час дослідження пам'ятки Градіште, поблизу села Црнобуки в Північній Македонії, археологи розкопали велике стародавнє поселення, яке змінює уявлення про історичну роль цієї місцевості. Те, що колись вважалося незначним військовим об'єктом, виявилося жвавим і стратегічно важливим містом.

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Про це пише Arkeonews.

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Дослідники з Кал-Полі Гумбольдта та Інституту і музею Північної Македонії в Бітолі виявили, що площа Градіште становить щонайменше сім акрів, та виявили численні артефакти, зокрема кам'яні знаряддя праці, монети, глиняний посуд, текстильне обладнання, глиняний театральний квиток і частини настільних ігор.

Дослідники з Кал-Полі Гумбольдта та Інституту і музею Північної Македонії в Бітолі виявили, що площа Градіште становить щонайменше сім акрів Фото: Cal Poly Humboldt

Ці предмети вказують на процвітаюче суспільство, яке існувало ще у 360 році до н. е. Археолог Нік Ангелофф припустив, що це місце може навіть являти собою втрачену столицю стародавнього королівства Лінкестіс, держави, яка, як вважають, виникла у VII столітті до н. е. "Це відкриття є важливим, — сказав Ангелофф. "Його розташування вздовж торгових шляхів до Константинополя передбачає далекосяжний вплив, і, можливо, його відвідували такі діячі, як Октавіан й Агріппа на шляху до боротьби з Клеопатрою та Марком Антонієм".

Хоча вперше Градіште згадується в документах 1966 року, до останніх років поселення залишалося майже недослідженим Фото: Cal Poly Humboldt

Хоча вперше Градіште згадується в документах 1966 року, до останніх років поселення залишалося майже недослідженим. Сучасні технології, такі як LIDAR та георадар, відкрили нові шари минулого цього місця. Серед ключових знахідок — монета, викарбувана за життя Александра Македонського, яка відсуває походження поселення ще далі назад — потенційно у бронзовий вік.

Знайдені предмети вказують на процвітаюче суспільство, яке існувало ще у 360 році до н. е Фото: Cal Poly Humboldt Серед ключових знахідок — монета, викарбувана за життя Александра Македонського, яка відсуває походження поселення ще далі назад Фото: Cal Poly Humboldt

За словами Енгіна Насуха, куратора та археологічного радника Національного інституту та музею Бітола, справжній масштаб розкопок все ще відкривається. "Ми тільки починаємо розуміти масштаб цього поселення. Артефакти дають нам чіткіше уявлення про стародавню спадщину Північної Македонії та її зв'язок з розвитком ранньої європейської цивілізації". Радіовуглецевий аналіз зразків деревного вугілля та кісток вказує на те, що поселення існувало між 360 р. до н. е. та 670 р. н. е., що свідчить про його давню культурну та політичну значимість.

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Команди з обох інститутів продовжують розкопки, щоб зібрати більше деталей про цю ранню македонську державу. Градіште не лише переосмислює місцеву історію, але й розкриває глибокі зв'язки між ранніми цивілізаціями на Балканах і ширшим античним світом.

Раніше Фокус писав про нещодавно виявлений у пустелі Негев візантійський монастир. На думку вчених будівля, яка напрочуд добре збереглася, датується VI століттям н. е.

Також ми розповідали про виявлені в Омані артефакти бронзового віку. Археологи виявили дві мідні тарілки, поховані під кам'яною підлогою, які надають важливу підказку про давні музичні традиції.