Збудований не для мерця: яке справжнє призначення одного з найбільших курганів Норвегії

У Норвегії археологи дослідили Йелльхауг, один із найбільших стародавніх курганів країни, застосувавши сучасні технології, щоб пролити світло на його таємниче походження. Ця масивна споруда, розташована поблизу міста Халден, давно інтригує як дослідників, так і місцевих мешканців.

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Про це пише Heritage Daily.

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Курган Йелльхауг, також відомий як Йелльхауген, займає площу приблизно 85 на 70 метрів в основі та здіймається до 10 метрів у висоту, що робить його одним з найбільших у Скандинавському регіоні. У 1960-х роках під час обмежених розкопок не вдалося виявити людських останків, що викликало питання про його призначення.

Під час нещодавнього дослідження, проведеного Норвезьким інститутом досліджень культурної спадщини (NIKU), вчені використали георадар та взяли зразки ґрунту. За словами дослідницької групи, з різних точок було взято шістнадцять зразків керна, які показали ретельно шарувату структуру, побудовану з місцевих матеріалів. Ці знахідки вказують на ймовірну дату будівництва в період міграції (400-550 рр. н. е.) або, можливо, в період Меровінгів (481-751 рр. н. е.).

Легенди, що оточують це місце, розповідають про морського героя, похованого під курганом Йелльхауг, а розповіді про блукаючі вогні зберігаються впродовж багатьох поколінь. Однак відсутність останків вказує на альтернативну функцію кургану. Дослідники припускають, що курган міг мати церемоніальне або соціальне значення, слугуючи центром ритуалів, місцем збору або пам'ятником, присвяченим божествам.

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Це дослідження надає рідкісну можливість краще зрозуміти ранні суспільні структури та духовні практики в регіоні. Оскільки вчені продовжують вивчати нещодавно отримані дані, роль кургану Йелльхауг в культурній історії Норвегії може змінитися.

Раніше Фокус писав про неочікувані відкриття у Польщі. Археологи виявили докази того, що у середньовіччі в цьому регіоні відбувалося масове виробництво прикрас з кришталю.

Також ми розповідали про масове поховання легіонерів, яке виявили у Відні, Австрія. Як зазначають вчені, аналогічних місць досі не знаходили.