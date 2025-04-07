У Відні виявили масове поховання легіонерів: це перше пряме свідчення давніх боїв на Дунайському лімесі

Під час реконструкції футбольного поля у віденському районі Сіммерінг, Австрія, будівельники виявили великий комплекс поховань. Експерти підтвердили, що знахідка датується періодом Римської імперії, та виявили останки понад 150 осіб — надзвичайно рідкісне явище в цій частині Європи.

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Про це пише Arkeonews.

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Дослідники з Віденського музею та міської археології ідентифікували останки як молодих римських солдатів, більшості з яких було від 20 до 30 років, і які, схоже, загинули в жорстокій битві.

Крістіна Адлер-Вельф, яка очолює команду археологів, наголосила на рідкісності таких поховань, зазначивши, що кремація була стандартним методом поховання близько 100 року нашої ери.

Фото: L. Hilzensauer, Wien Museum / TimTom, Wien

"Поховання тіл були абсолютним винятком", — пояснила вона. Хаотичне розташування скелетів і очевидні бойові рани — нанесені мечами, списами і болтами — підтверджують теорію раптової масової смерті, ймовірно, пов'язаної з військовим конфліктом.

Мікаела Біндер, яка керувала розкопками, додала: "Немає подібних знахідок бійців часів римських воєн. Ця знахідка є унікальною для всієї римської історії".

Подальші підказки вдалося отримати з предметів, знайдених біля тіл, зокрема фрагментів лускатих обладунків, наконечників списів та кинджалу з вигадливими срібними інкрустаціями.

Ці предмети, а також близькість поховань до Віндобони — великої римської військової бази — дозволяють припустити, що чоловіки були солдатами, які загинули, захищаючи північний кордон імперії. Експерти вважають, що це перше пряме археологічне свідчення битв на Дунайському лімесі.

Як сказала Вероніка Кауп-Гаслер, радниця з питань культури і науки, це відкриття розширює знання про ранню історію Відня та демонструє важливість збереження археологічних пам'яток.

Команда планує провести дослідження ДНК та ізотопні дослідження, щоб дізнатися про походження та життя солдатів. Археолог Міхаела Кронбергер зазначила, що майбутні дослідження можуть суттєво змінити сучасні знання про римську присутність у регіоні.

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Ця рідкісна знахідка дає цінну інформацію як про римські військові практики, так і про ранній розвиток Відня, що знаменує собою великий крок вперед у вивченні центральноєвропейської античності.

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