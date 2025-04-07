В Вене обнаружили массовое захоронение легионеров: это первое прямое свидетельство древних боев на Дунайском лимесе
Во время реконструкции футбольного поля в венском районе Симмеринг, Австрия, строители обнаружили большой комплекс захоронений. Эксперты подтвердили, что находка датируется периодом Римской империи, и обнаружили останки более 150 человек — чрезвычайно редкое явление в этой части Европы.
Об этом пишет Arkeonews.
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Исследователи из Венского музея и городской археологии идентифицировали останки как молодых римских солдат, большинству из которых было от 20 до 30 лет, и которые, похоже, погибли в жестокой битве.
Кристина Адлер-Вельф, которая возглавляет команду археологов, отметила редкость таких захоронений, отметив, что кремация была стандартным методом захоронения около 100 года нашей эры.
"Захоронения тел были абсолютным исключением", — пояснила она. Хаотичное расположение скелетов и очевидные боевые раны — нанесенные мечами, копьями и болтами — подтверждают теорию внезапной массовой смерти, вероятно, связанной с военным конфликтом.
Микаэла Биндер, которая руководила раскопками, добавила: "Нет подобных находок бойцов времен римских войн. Эта находка является уникальной для всей римской истории".
Дальнейшие подсказки удалось получить из предметов, найденных возле тел, в частности фрагментов чешуйчатых доспехов, наконечников копий и кинжала с причудливыми серебряными инкрустациями.
Эти предметы, а также близость захоронений к Виндобоне — крупной римской военной базе — позволяют предположить, что мужчины были солдатами, которые погибли, защищая северную границу империи. Эксперты считают, что это первое прямое археологическое свидетельство сражений на Дунайском лимесе.
Как сказала Вероника Кауп-Гаслер, советник по вопросам культуры и науки, это открытие расширяет знания о ранней истории Вены и демонстрирует важность сохранения археологических памятников.
Команда планирует провести исследования ДНК и изотопные исследования, чтобы узнать о происхождении и жизни солдат. Археолог Михаэла Кронбергер отметила, что будущие исследования могут существенно изменить современные знания о римском присутствии в регионе.Важно
Эта редкая находка дает ценную информацию как о римских военных практиках, так и о раннем развитии Вены, что знаменует собой большой шаг вперед в изучении центральноевропейской античности.
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