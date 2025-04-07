Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

В Вене обнаружили массовое захоронение легионеров: это первое прямое свидетельство древних боев на Дунайском лимесе

археология, археологи, захоронения, римляне, Римская империя, останки, артефакты, культура, Вена, солдаты, кремация, битва, оружие
Фото: A. Slonek/Novetus | Во время реконструкции футбольного поля строители обнаружили большой комплекс захоронений

Во время реконструкции футбольного поля в венском районе Симмеринг, Австрия, строители обнаружили большой комплекс захоронений. Эксперты подтвердили, что находка датируется периодом Римской империи, и обнаружили останки более 150 человек — чрезвычайно редкое явление в этой части Европы.

Related video

Об этом пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследователи из Венского музея и городской археологии идентифицировали останки как молодых римских солдат, большинству из которых было от 20 до 30 лет, и которые, похоже, погибли в жестокой битве.

Кристина Адлер-Вельф, которая возглавляет команду археологов, отметила редкость таких захоронений, отметив, что кремация была стандартным методом захоронения около 100 года нашей эры.

археология, археологи, захоронения, римляне, Римская империя, останки, артефакты, культура, Вена, солдаты, кремация, битва, оружие Fullscreen
Фото: L. Hilzensauer, Wien Museum / TimTom, Wien

"Захоронения тел были абсолютным исключением", — пояснила она. Хаотичное расположение скелетов и очевидные боевые раны — нанесенные мечами, копьями и болтами — подтверждают теорию внезапной массовой смерти, вероятно, связанной с военным конфликтом.

Микаэла Биндер, которая руководила раскопками, добавила: "Нет подобных находок бойцов времен римских войн. Эта находка является уникальной для всей римской истории".

Дальнейшие подсказки удалось получить из предметов, найденных возле тел, в частности фрагментов чешуйчатых доспехов, наконечников копий и кинжала с причудливыми серебряными инкрустациями.

Эти предметы, а также близость захоронений к Виндобоне — крупной римской военной базе — позволяют предположить, что мужчины были солдатами, которые погибли, защищая северную границу империи. Эксперты считают, что это первое прямое археологическое свидетельство сражений на Дунайском лимесе.

Как сказала Вероника Кауп-Гаслер, советник по вопросам культуры и науки, это открытие расширяет знания о ранней истории Вены и демонстрирует важность сохранения археологических памятников.

Команда планирует провести исследования ДНК и изотопные исследования, чтобы узнать о происхождении и жизни солдат. Археолог Михаэла Кронбергер отметила, что будущие исследования могут существенно изменить современные знания о римском присутствии в регионе.

Важно
За пределами империи: на севере Германии нашли крупное римское поселение (фото)

Эта редкая находка дает ценную информацию как о римских военных практиках, так и о раннем развитии Вены, что знаменует собой большой шаг вперед в изучении центральноевропейской античности.

Ранее Фокус писал о древнем поселении, которое обнаружили на севере Франции. Во время исследования ученые обнаружили многочисленные артефакты и более 20 сооружений, которым более 3000 лет.

Также мы рассказывали об исследовании обсидиановых артефактов, найденных в Канаде. Ученые нашли доказательства существования торговых сетей среди коренных народов.