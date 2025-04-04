За пределами империи: на севере Германии нашли крупное римское поселение (фото)

Археологи, работающие на северо-западе Германии, обнаружили следы крупного поселения римской эпохи за пределами границ Римской империи. Это место, расположенное у реки Липпе, находится рядом с бывшим лагерем римских легионеров в Анрепене, который использовали в начале I века н. э.

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Об этом пишет Heritage Daily.

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Раскопки под руководством Региональной ассоциации Вестфалия-Липпе (LWL) обнаружили многочисленные фермерские усадьбы в Великой Германии, регионе, который Рим оставил после битвы в Тевтобургском лесу в 9 году нашей эры.

Исследователи обнаружили три отдельных фермерских комплекса примерно в 144 км от лагеря Limes Germanicus, что свидетельствует о более обширном и организованном поселении, чем считалось ранее.

Одна из усадеб, расположенная на востоке, имеет центральное жилое сооружение, окруженное большим внутренним двором. Археологи идентифицировали его планировку через отверстия от столбов, которые остаются видимыми в виде изменения цвета почвы. Еще одна усадьба на юго-западе все еще исследуется, где печь со следами цветного металла указывает на местное ювелирное производство.

Особенно примечательной находкой на этом месте является камея с изображением Меркурия, римского бога, ассоциирующегося с торговлей и коммуникацией Фото: LWL/A. Madziala

Монеты и керамические артефакты, найденные на этом месте, могут помочь установить четкие временные границы.

"Это может прояснить наш вопрос о том, существовали ли они одновременно или представляют одно поселение, которое со временем меняло свое местоположение", — сказал доктор Свен Шпионг из Археологического центра LWL в Билефельде. Деревянные постройки этого периода часто нуждались в периодическом перемещении из-за гниения.

Особенно примечательной находкой на этом месте является камея с изображением Меркурия, римского бога, ассоциирующегося с торговлей и коммуникацией. Артефакт обнаружили в похожей на погреб постройке вблизи двух усадеб. Кроме того, археологи обнаружили полностью неповрежденный нож, украшенный латунными полосками.

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Это открытие проливает новый свет на взаимодействие между Римом и местным населением за пределами империи, демонстрируя длительное влияние римской культуры в регионе.

Ранее Фокус писал о древнем артефакте, который нашли на Балтийском побережье в Польше. Ученые обнаружили кинжал галльштатской культуры, которому почти 2800 лет.

Также мы рассказывали о найденных в Германии кинжалах которым 3000 лет. Открытие произошло вблизи Кутенхольца, муниципалитета в районе Штаде.