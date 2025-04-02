Нашли благодаря шторму: на Балтийском побережье обнаружили кинжал гальштатской культуры
У побережья Балтийского моря после того, как шторм вызвал обвал части скалы, обнаружили кинжал гальштатской культуры. Артефакт, которому почти 2800 лет, позволяет заглянуть в древнюю европейскую культуру, которая стояла на рубеже позднего бронзового и раннего железного века.
Об этом пишет Heritage Daily.
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Открытие сделал Яцек Уковский, президент Ассоциации охраны памятников Св. Кордулы, занимающейся исследованием памятников в Камне-Поморском.
Эксперты определили, что оружие принадлежит к периоду Гальштат С, времени, когда ранние кельтские влияния начали формировать европейские общества.
Кинжал, длиной 24,2 см, имеет сложные гравировки, покрывающие как лезвие, так и рукоятку. Узоры включают линейные полумесяцы и крестообразные фигуры, напоминающие звезды.
По мнению Гжегожа Курки, директора Каменского музея истории земли, эти декоративные элементы могут указывать на связь с культом солнца, намекая на ритуальное значение.
"Настоящее произведение искусства! С точки зрения изготовления, он очень качественный, хорошо орнаментирован. Каждый выгравированный элемент отличается. Что касается находок в Польше, то я не встречал такого кинжала", — заявил исследователь.
Дальнейший анализ определит точный состав сплава и его происхождение. Некоторые исследователи предполагают, что кинжал мог быть изготовлен в мастерской на юге Европы перед тем, как попасть в регион древними торговыми путями.Важно
Это открытие освещает богатую историю Западного Поморья, предоставляя ценную информацию о культурных и художественных традициях ранних европейских цивилизаций. В ходе дальнейших исследований эксперты надеются узнать больше о значении этого артефакта.
Ранее Фокус писал о найденных в Германии кинжалах которым 3000 лет. Открытие произошло вблизи Кутенхольца, муниципалитета в районе Штаде.
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