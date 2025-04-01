Археологи раскопали первый испанский город в Эквадоре: его уничтожило землетрясение (фото)

Археологи обнаружили остатки раннего колониального поселения в Эквадоре, разрушенного катастрофическим землетрясением 1797 года. Расположенное на равнинах Сан-Мигель, на территории современного города Риобамба, это место считается первой попыткой основания города испанским конкистадором Диего де Альмагро в 1534 году.

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Об этом пишет Heritage Daily.

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Эпицентр землетрясения, произошедшего в эквадорской долине Интеранде, находился в районе Риобамбы. Оно вызвало массивные оползни, уничтожив поселения и нанеся значительный ущерб окружающим городам, таким как Гуаранда, Амбато и Латакунга, а также меньшим населенным пунктам. После катастрофы Риобамба была восстановлена примерно в 14 километрах от предыдущего места, вблизи Лирибамбы, бывшей столицы народа пуруха.

Во время раскопок, проводимых в рамках проекта городской регенерации кантона Кольта, археологи обнаружили значительные сооружения и объекты колониальной эпохи. Исследователи обнаружили остатки зданий, предметов быта и части иезуитского монастыря.

Среди главных находок — выложенные из камня водные каналы, декоративные архитектурные элементы и кухонная утварь, в частности столовые приборы и печи, которые дают представление о повседневной жизни в поселении.

Во время раскопок, проводимых в рамках проекта городской регенерации кантона Кольта, археологи обнаружили значительные сооружения и объекты колониальной эпохи Фото: INPC

В заявлении Национального института культурного наследия Эквадора (INPC) отмечается особо выдающаяся находка — большой мощеный двор, который когда-то был частью иезуитского монастыря, а также каменный карьер, который использовался при первоначальном строительстве Риобамбы.

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Сейчас эксперты анализируют найденные артефакты, которые предоставляют редкую возможность исследовать колониальное прошлое региона, проливая свет на инфраструктуру и образ жизни поселения более двух веков назад.

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