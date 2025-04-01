Археологи розкопали перше іспанське місто в Еквадорі: його знищив землетрус (фото)

Археологи виявили залишки раннього колоніального поселення в Еквадорі, зруйнованого катастрофічним землетрусом 1797 року. Розташоване на рівнинах Сан-Мігель, на території сучасного міста Ріобамба, це місце вважається першою спробою заснування міста іспанським конкістадором Дієго де Альмагро у 1534 році.

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Про це пише Heritage Daily.

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Епіцентр землетрусу, що стався в еквадорській долині Інтеранде, знаходився в районі Ріобамби. Він спричинив масивні зсуви ґрунту, знищивши поселення і завдавши значної шкоди навколишнім містам, таким як Гуаранда, Амбато і Латакунга, а також меншим населеним пунктам. Після катастрофи Ріобамба відновили приблизно за 14 кілометрів від попереднього місця, поблизу Лірібамби, колишньої столиці народу пуруха.

Під час розкопок, що проводяться в межах проєкту міської регенерації кантону Кольта, археологи виявили значні споруди та об'єкти колоніальної епохи. Дослідники виявили залишки будівель, предметів побуту та частини єзуїтського монастиря.

Серед головних знахідок — викладені з каменю водні канали, декоративні архітектурні елементи та кухонне начиння, зокрема столові прилади та печі, які дають уявлення про повсякденне життя в поселенні.

Під час розкопок, що проводяться в рамках проєкту міської регенерації кантону Кольта, археологи виявили значні споруди та об'єкти колоніальної епохи Фото: INPC

У заяві Національного інституту культурної спадщини Еквадору (INPC) наголошується на особливо визначній знахідці — великому брукованому подвір'ї, яке колись було частиною єзуїтського монастиря, а також кам'яному кар'єрі, який використовувався при початковому будівництві Ріобамби.

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Зараз експерти аналізують знайдені артефакти, які надають рідкісну можливість дослідити колоніальне минуле регіону, проливаючи світло на інфраструктуру та спосіб життя поселення понад два століття тому.

Раніше Фокус писав про неочікувані відкриття під час розкопок у Башур Хаюк, Туреччина. Досліджуючи поховання бронзового віку, вчені виявили докази жертвоприношень дівчат підліткового віку.

Також ми розповідали про середньовічну бутероль, яку знайшли у Польщі. Цей артефакт зберігся у відмінному стані й прикрашав престижну зброю, яка асоціювалася з елітним воїном.